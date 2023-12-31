https://sputnikarabic.ae/20231231/الأكبر-منذ-1948-الإحصاء-الفلسطيني-يرصد-حصيلة-القتلى-في-2023-1084608614.html

الأكبر منذ 1948.. الإحصاء الفلسطيني يرصد "حصيلة القتلى" في 2023

الأكبر منذ 1948.. الإحصاء الفلسطيني يرصد "حصيلة القتلى" في 2023

كشفت إحصائيات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن عدد الفلسطينيين الذين تم تهجيرهم قسرا بعيدا عن منازلهم في قطاع غزة في 2023 وصل لـ1.9 مليون فرد. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T16:56+0000

2023-12-31T16:56+0000

2023-12-31T16:56+0000

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جاء ذلك في تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد، رصدت فيه أبرز الإحصائيات الخاصة بـ"ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وضحايا الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية بصورة عامة، خلال 2023".وأوضح التقرير أن "22 ألفا و404 فلسطينيين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال 2023، في حصيلة هي الأكبر منذ النكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني عام 1948"، مشيرا إلى أن "22 ألف و141 فردا منهم قتلهم الاحتلال منذ الـ7 من أكتوبر الماضي فقط، بينهم نحو 9 آلاف طفل و6 و450 امرأة".وبحسب التقرير، فإن عدد سكان قطاع غزة في نهاية 2023، بلغ 2.3 مليون فردا بينهم أكثر من مليون طفل دون الـ18 عاما، مشيرا إلى أن الأطفال يشكلون نحو 47 في المئة من سكان القطاع.ولفت التقرير إلى أن 40 في المئة من قتلى القصف الإسرائيلي في غزة من الأطفال ونحو 30 في المئة من الضحايا من النساء.تشير الإحصائيات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل خلال 2023 أن عددهم وصل لنحو 7 آلاف و800 أسير، حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بينهم نساء وأطفال وآلاف المعتقلين الإداريين.ولفت التقرير إلى أن "عدد المستعمرين الذين يستولون على أراض فلسطينية في الضفة الغربية تجاوز 175 ألف مستعمر في 151 مستعمرة بالضفة الغربية، بينما وصلت العجز في إمدادات المياه لسكان القطاع إلى 90 في المئة".وأوضح التقرير أن التقديرات تشير إلى أن عدد الفلسطينيين فـي نهاية 2023 بلغ نحو 14.6 مليون فرد بينهم:وقارن التقرير بين عدد الفلسطينيين فيما يعرف بـ"فلسطين التاريخية" يقدر بـ7.3 مليون نسمة مقارنة بنحو 7.2 مليون إسرائيلي، مشيرا إلى أن نحو 65 في المئة من الفلسطينيين تقل أعمارهم عن 30 عاما، بحسب الوكالة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حتى الآن وصلت إلى أكثر من 21 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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