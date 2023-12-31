https://sputnikarabic.ae/20231231/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-أن-القتال-في-غزة-ربما-يستمر-طيلة-عام-2024-1084612648.html
الجيش الإسرائيلي يعلن أن القتال في غزة ربما يستمر طيلة عام 2024
الجيش الإسرائيلي يعلن أن القتال في غزة ربما يستمر طيلة عام 2024
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن "القتال في قطاع غزة ضد حركة حماس، ربما يستمر طيلة عام 2024". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T20:12+0000
2023-12-31T20:12+0000
2023-12-31T20:12+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنه "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يخطط للمستقبل على أساس أنه ستكون هناك حاجة إلى مهام إضافية ومواصلة القتال طوال هذا العام"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".وأشار هاغاري، إلى "تواصل التعامل مع الأنفاق والعمل على التخفيف من حدة إطلاق الصواريخ من غزة"، مؤكدا أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى منازلهم هذا الأسبوع"واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-الحرب-الإسرائيلية-لن-تنجح-في-تقليل-إطلاق-الصواريخ-من-غزة-على-مستوطنات-الغلاف-إلى-الصفر-1084608983.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار العالم الآن, العالم
الجيش الإسرائيلي يعلن أن القتال في غزة ربما يستمر طيلة عام 2024
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، أن "القتال في قطاع غزة ضد حركة حماس، ربما يستمر طيلة عام 2024".
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، إنه "يجب على جيش الدفاع الإسرائيلي أن يخطط للمستقبل على أساس أنه ستكون هناك حاجة إلى مهام إضافية ومواصلة القتال طوال هذا العام"، حسب صحيفة
"يديعوت أحرونوت".
وأشار هاغاري، إلى "تواصل التعامل مع الأنفاق والعمل على التخفيف من حدة إطلاق الصواريخ من غزة"، مؤكدا أن "بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى منازلهم هذا الأسبوع"
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.