عربي
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
https://sputnikarabic.ae/20231231/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-جنديين-اثنين-في-غزة-ليرتفع-عدد-قتلاه-إلى-506-منذ-7-أكتوبر-الماضي-1084598191.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 506 منذ 7 أكتوبر الماضي
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 506 منذ 7 أكتوبر الماضي
سمح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين من قواته في الحرب الدائرة على قطاع غزة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T10:56+0000
2023-12-31T10:56+0000
الأخبار
العالم العربي
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_0:107:1024:682_1920x0_80_0_0_a859c9d841d386b15c287c2351fa1033.jpg
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جنديين إضافيين من قواته في قطاع غزة، وهما الرقيب احتياط أليرز غاباي (37 عاما)، من مستوطنة بتاح تكفا، والرقيب أول ليئاف سعادة (23 عاما) من طبرية، وسقطا في غزة".ومع سقوط المجندين الاثنين، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، 506 قتلى، من بينهم 172 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/نتنياهو-يمنع-رئيسي-الموساد-والشاباك-من-المشاركة-في-حوار-عملياتي-مع-غالانت-1084582294.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082901982_51:0:960:682_1920x0_80_0_0_b1a46608a9b7ebdcd7eb5bdbd000efd8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديين اثنين في غزة ليرتفع عدد قتلاه إلى 506 منذ 7 أكتوبر الماضي

10:56 GMT 31.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesقوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023
قوات الجيش الإسرائيلي تنشر صورة للعملية البرية في قطاع غزة، 5 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
سمح الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بالإعلان عن مقتل جنديين اثنين من قواته في الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن مقتل جنديين إضافيين من قواته في قطاع غزة، وهما الرقيب احتياط أليرز غاباي (37 عاما)، من مستوطنة بتاح تكفا، والرقيب أول ليئاف سعادة (23 عاما) من طبرية، وسقطا في غزة".
ومع سقوط المجندين الاثنين، بلغت حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بداية الحرب، 506 قتلى، من بينهم 172 ضابطا وجنديا قتلوا في المعارك البرية داخل قطاع غزة، التي بدأت في 27 أكتوبر / تشرين الأول الماضي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
نتنياهو يمنع رئيسي "الموساد" و"الشاباك" من المشاركة في حوار "عملياتي" مع غالانت
أمس, 16:31 GMT
يذكر أنه في 7 أكتوبر الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..روسيا تدعو الفلسطينيين إلى الوحدة.. صور وفيديو08:02 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала