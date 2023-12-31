https://sputnikarabic.ae/20231231/الخارجية-الإيرانية-طهران-تنسق-مع-أعضاء-في-مجلس-الأمن-للعمل-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084597300.html

الخارجية الإيرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن للعمل على وقف إطلاق النار في غزة

الخارجية الإيرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن للعمل على وقف إطلاق النار في غزة

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن بلاده تنسق مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T09:53+0000

2023-12-31T09:53+0000

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طهران- سبوتنيك. وقال كني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لدينا تعاون مع جميع دول العالم المستقلة، من أجل وقف الجرائم الصهيونية في غزة، وتخليص الشعب الفلسطيني في غزة، من الأوضاع التي فرضها الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وقد أودت الحرب المستمرة على قطاع غزة، حتى الآن، بحياة أكثر من 21 ألفًا، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.

https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-حماس-لم-تعد-تطالب-بوقف-الحرب-من-أجل-المضي-قدما-في-صفقة-الأسرى-1084593689.html

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