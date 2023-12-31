https://sputnikarabic.ae/20231231/الخارجية-الإيرانية-طهران-تنسق-مع-أعضاء-في-مجلس-الأمن-للعمل-على-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1084597300.html
الخارجية الإيرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن للعمل على وقف إطلاق النار في غزة
الخارجية الإيرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن للعمل على وقف إطلاق النار في غزة
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن بلاده تنسق مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T09:53+0000
2023-12-31T09:53+0000
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طهران- سبوتنيك. وقال كني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لدينا تعاون مع جميع دول العالم المستقلة، من أجل وقف الجرائم الصهيونية في غزة، وتخليص الشعب الفلسطيني في غزة، من الأوضاع التي فرضها الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وقد أودت الحرب المستمرة على قطاع غزة، حتى الآن، بحياة أكثر من 21 ألفًا، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.
https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-حماس-لم-تعد-تطالب-بوقف-الحرب-من-أجل-المضي-قدما-في-صفقة-الأسرى-1084593689.html
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إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم
إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الإيرانية: طهران تنسق مع أعضاء في مجلس الأمن للعمل على وقف إطلاق النار في غزة
أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي باقري كني، أن بلاده تنسق مع دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي للعمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
طهران- سبوتنيك. وقال كني، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد: "لدينا تعاون مع جميع دول العالم المستقلة، من أجل وقف الجرائم الصهيونية في غزة، وتخليص الشعب الفلسطيني في غزة، من الأوضاع التي فرضها الكيان الصهيوني بمساعدة الولايات المتحدة".
وتابع: "في إطار ذلك، وضعت إيران مشاوراتها وتعاونها مع جميع دول العالم المستقلة بما فيها الدول الأعضاء في مجلس الأمن على أجندتها، وعلى مدى الأيام الماضية، كان لدينا هذا التنسيق والتعاون مع هذه الدول بما فيها أعضاء مجلس الأمن".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عندما أعلنت حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميًا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها "كتائب القسام" التابعة لـ"حماس"، منذ صباح يوم الجمعة الموافق للأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة.
وقد أودت الحرب المستمرة على قطاع غزة، حتى الآن، بحياة أكثر من 21 ألفًا، جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن تسوية أزمة الشرق الأوسط، لا يمكن تحقيقها إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قد أكد خلال لقائه مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في 21 نوفمبر الماضي، أن روسيا تدعو إلى البدء فورًا باستئناف عملية التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية، وأنها تشارك منظمة التعاون الإسلامي في تقييمها لضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل دائم.