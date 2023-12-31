https://sputnikarabic.ae/20231231/القسام-تعلن-إسقاط-مروحية-إسرائيلية-شمالي-قطاع-غزة-1084601406.html
"القسام" تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شمالي قطاع غزة
"القسام" تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شمالي قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، إسقاط مروحية إسرائيلية من طراز " أباتشي " جنوب حي الزيتون في مدينة غزة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T13:02+0000
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وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة "أباتشي" صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصاروخ "سام 7".وجاء في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/جنرال-إسرائيلي-سابق-حماس-نجحت-في-حرب-غزة-1084599968.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"القسام" تعلن إسقاط مروحية إسرائيلية شمالي قطاع غزة
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، إسقاط مروحية إسرائيلية من طراز " أباتشي " جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.
وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة "أباتشي" صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصاروخ "سام 7".
وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام": "مجاهدو القسام يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة".
وجاء في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.