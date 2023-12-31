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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-وذخيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1084601947.html
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T13:31+0000
2023-12-31T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم ضرب مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينتي زابوروجيه وبيلا تسيركفا، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".وأضافت الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 14 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"أولخا".وتابع البيان: "تم تدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خيرسون، زابوروجيه".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 من أفراد الجيش بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".وأردف البيان: "وفي اتجاه كراسني ليمان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html
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القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية

13:31 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم ضرب مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينتي زابوروجيه وبيلا تسيركفا، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".
وأضافت الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 14 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"أولخا".
وتابع البيان: "تم تدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خيرسون، زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 من أفراد الجيش بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".
وأردف البيان: "وفي اتجاه كراسني ليمان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
09:08 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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