https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-وذخيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1084601947.html
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T13:31+0000
2023-12-31T13:31+0000
2023-12-31T13:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع في بيانها: "تم ضرب مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينتي زابوروجيه وبيلا تسيركفا، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".وأضافت الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 14 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"أولخا".وتابع البيان: "تم تدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خيرسون، زابوروجيه".وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 من أفراد الجيش بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".وأردف البيان: "وفي اتجاه كراسني ليمان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html
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روسيا
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، بأن القوات الروسية دمرت مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع في بيانها: "تم ضرب مستودعات الوقود والذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مدينتي زابوروجيه وبيلا تسيركفا، والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 133 منطقة".
وأضافت الدفاع: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 14 صاروخاً من طراز "هيمارس" و"أولخا".
وتابع البيان: "تم تدمير 31 طائرة أوكرانية دون طيار في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوغانسك الشعبية، وفي مقاطعتي خيرسون، زابوروجيه".
وأشار البيان إلى أنه "في اتجاه زابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 75 من أفراد الجيش بين قتيل وجريح، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث شاحنات صغيرة ومدفعي هاوتزر من طراز "دي-30".
وأردف البيان: "وفي اتجاه كراسني ليمان، بلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 50 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.