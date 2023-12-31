https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-معاقل-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084599792.html
القوات الروسية تدمر معاقل أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
القوات الروسية تدمر معاقل أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه قيام طاقم مدفع مضاد للدبابات بإطلاق النار على مواقع قوات نظام كييف على محو أرتيوموفسك. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T11:33+0000
2023-12-31T11:33+0000
2023-12-31T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "يعمل رجال المدفعية في الوقت الفعلي، باستخدام البيانات الواردة من طائرة دون طيار لضبط النيران".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
القوات الروسية تدمر معاقل أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو يظهر فيه قيام طاقم مدفع مضاد للدبابات بإطلاق النار على مواقع قوات نظام كييف على محو أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية: "يعمل رجال المدفعية في الوقت الفعلي، باستخدام البيانات الواردة من طائرة دون طيار لضبط النيران".
وبحسب الفيديو، تقوم وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات على مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك، بواسطة الأسلحة المضادة للدبابات من طراز "رابيرا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.