https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-توجه-ضربة-ضخمة-لمطاري-دنيبر-وشكولني-الأوكرانيين--1084603215.html

القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين

القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر معدات الطيران في حظائر الطائرات في مطاري "دنيبر" في منطقة دنيبروبتروفسك و"شكولني" في منطقة أوديسا. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T14:20+0000

2023-12-31T14:20+0000

2023-12-31T14:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية 3 منصات إطلاق صواريخ متعددة، 2 منها من طراز "هيمارس"، وواحدة من طراز "أولخا" في مناطق سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وغلوبوكوي في مقاطعة خاركوف، ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا".وأضاف البيان: "على محور دونيتسك تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية وتحيد نحو 300 عسكري أوكراني، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ، و4 مدافع، ومحطة رادار".وتابع البيان: "على محور جنوبي دونيتسك، صدت القوات الروسية هجوما للعدو، وتم تحييد نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين، و3 مدافع".وأشار البيان إلى أنه على محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية وتم تحيد نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-وذخيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1084601947.html

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