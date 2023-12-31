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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-توجه-ضربة-ضخمة-لمطاري-دنيبر-وشكولني-الأوكرانيين--1084603215.html
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين
القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر معدات الطيران في حظائر الطائرات في مطاري "دنيبر" في منطقة دنيبروبتروفسك و"شكولني" في منطقة أوديسا. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T14:20+0000
2023-12-31T14:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية 3 منصات إطلاق صواريخ متعددة، 2 منها من طراز "هيمارس"، وواحدة من طراز "أولخا" في مناطق سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وغلوبوكوي في مقاطعة خاركوف، ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا".وأضاف البيان: "على محور دونيتسك تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية وتحيد نحو 300 عسكري أوكراني، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ، و4 مدافع، ومحطة رادار".وتابع البيان: "على محور جنوبي دونيتسك، صدت القوات الروسية هجوما للعدو، وتم تحييد نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين، و3 مدافع".وأشار البيان إلى أنه على محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية وتم تحيد نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-وذخيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1084601947.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية توجه ضربة ضخمة لمطاري دنيبر وشكولني الأوكرانيين

14:20 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 14:26 GMT 31.12.2023)
© Russian Ministry of Defense / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية
صاروخ اسكندر يدمر موقع عدو افتراضي خلال تدريبات روسية عسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Russian Ministry of Defense
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن الجيش الروسي دمر معدات الطيران في حظائر الطائرات في مطاري "دنيبر" في منطقة دنيبروبتروفسك و"شكولني" في منطقة أوديسا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر سلاح الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة وقوات الصواريخ ومجموعات المدفعية الروسية 3 منصات إطلاق صواريخ متعددة، 2 منها من طراز "هيمارس"، وواحدة من طراز "أولخا" في مناطق سيليدوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية وغلوبوكوي في مقاطعة خاركوف، ورادار لمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات "إس-300" في منطقة أوديسا".

وأكد البيان أنه تم تدمير معدات طيران في حظائر الطائرات في مطار "دنيبر" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك ومطار "شكولني" في منطقة أوديسا.

وأضاف البيان: "على محور دونيتسك تم صد 3 هجمات للقوات الأوكرانية وتحيد نحو 300 عسكري أوكراني، وتدمير مدرعتين، و4 مركبات، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ، و4 مدافع، ومحطة رادار".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود وذخيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية
13:31 GMT
وتابع البيان: "على محور جنوبي دونيتسك، صدت القوات الروسية هجوما للعدو، وتم تحييد نحو 100 عسكري أوكراني، وتدمير مركبتين، و3 مدافع".

وأكد البيان: "على محور كوبيانسك، صدت القوات الروسية 4 هجمات للقوات الأوكرانية وتم تحيد نحو 120 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير دبابة ليوبارد، ومدرعتين، ومركبتين، ومنظومتين لإطلاق الصواريخ".

وأشار البيان إلى أنه على محور كراسني ليمان صدت القوات الروسية هجوما للقوات الأوكرانية وتم تحيد نحو 50 عسكريًا أوكرانيًا، وتدمير مدرعتين، و3 شاحنات صغيرة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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