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https://sputnikarabic.ae/20231231/المفاوضات-بين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومصر-بشأن-منطقة-التجارة-الحرة-في-آخر-مراحلها-1084592713.html
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
صرح الممثل التجاري الروسي في مصر، أليكسي تيفانيان، بأن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وصلت إلى مراحلها النهائية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T05:31+0000
2023-12-31T05:31+0000
اقتصاد
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وقال تيفانيان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهل وصول البضائع الروسية إلى السوق المصرية، والمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة في مرحلتها النهائية".والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية تكاملية تعمل، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.وفي عام 2020، قرر قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منح صفة مراقب لكوبا وأوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html
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اقتصاد
اقتصاد

المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها

05:31 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina / الانتقال إلى بنك الصوراجتماع رؤساء حكومة بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
اجتماع رؤساء حكومة بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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صرح الممثل التجاري الروسي في مصر، أليكسي تيفانيان، بأن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقال تيفانيان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهل وصول البضائع الروسية إلى السوق المصرية، والمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة في مرحلتها النهائية".
ِأعلام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، روسيا وكازاخستان وقرغيزيا وبيلاروسيا وأرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2023
الهند: سنبدأ مفاوضات حول اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي
26 ديسمبر, 16:24 GMT
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية تكاملية تعمل، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وفي عام 2020، قرر قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منح صفة مراقب لكوبا وأوزبكستان.
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