https://sputnikarabic.ae/20231231/المفاوضات-بين-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-ومصر-بشأن-منطقة-التجارة-الحرة-في-آخر-مراحلها-1084592713.html
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
صرح الممثل التجاري الروسي في مصر، أليكسي تيفانيان، بأن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وصلت إلى مراحلها النهائية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T05:31+0000
2023-12-31T05:31+0000
2023-12-31T05:31+0000
اقتصاد
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102814/00/1028140011_15:0:3656:2048_1920x0_80_0_0_ce1c4c32894518437429d27bf817908f.jpg
وقال تيفانيان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهل وصول البضائع الروسية إلى السوق المصرية، والمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة في مرحلتها النهائية".والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية تكاملية تعمل، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.وفي عام 2020، قرر قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منح صفة مراقب لكوبا وأوزبكستان.
https://sputnikarabic.ae/20231226/الهند-سنبدأ-مفاوضات-حول-اتفاقية-تجارة-حرة-مع-الاتحاد-الاقتصادي-الأوراسي-1084476490.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102814/00/1028140011_470:0:3201:2048_1920x0_80_0_0_8cd9912ed5ab5fa8a12539654d378fa2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد
المفاوضات بين الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومصر بشأن منطقة التجارة الحرة في آخر مراحلها
صرح الممثل التجاري الروسي في مصر، أليكسي تيفانيان، بأن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وصلت إلى مراحلها النهائية.
وقال تيفانيان في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "إن إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، سيسهل وصول البضائع الروسية إلى السوق المصرية، والمفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة في مرحلتها النهائية".
والاتحاد الاقتصادي الأوراسي هو رابطة اقتصادية دولية تكاملية تعمل، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2015.
ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي كلا من روسيا وأرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان.
وفي عام 2020، قرر قادة دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي منح صفة مراقب لكوبا وأوزبكستان.