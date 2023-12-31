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https://sputnikarabic.ae/20231231/بوتين-روسيا-دافعت-بحزم-عن-مصالحها-وأمنها-في-عام-2023--1084600936.html
بوتين: روسيا دافعت بحزم عن مصالحها وأمنها في عام 2023
بوتين: روسيا دافعت بحزم عن مصالحها وأمنها في عام 2023
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا دافعت بكل قوة عن مصالحها وأمنها، في عام 2023، وأضاف، بالقول: نحن جميعًا يوحدنا مصير الوطن الأم. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T12:33+0000
2023-12-31T12:36+0000
روسيا
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وقال بوتين في خطابه إلى الشعب الروسي بمناسبة العام الجديد: "نحن نقول وداعًا لعام 2023، قريبًا جدًا سيصبح جزءًا من التاريخ، وعلينا أن نمضي قدمًا ونصنع المستقبل".وشدد الرئيس بوتين أن الشيء الرئيسي الذي يوحد الروس هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية، التي تمر بها روسيا، والأهداف واسعة النطاق التي يواجهها المجتمع، والمسؤولية الهائلة للوطن الأم الذي يشعر به كل روسي.وأضاف بوتين: "لن نتراجع أو نستسلم أبدًا ولا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا أو توقف تطورنا".وقال بوتين لمقاتلي العملية الروسية الخاصة: "نحن فخورون بكم، أنتم أبطال والشعب بأكمله يدعمكم".
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روسيا

بوتين: روسيا دافعت بحزم عن مصالحها وأمنها في عام 2023

12:33 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 12:36 GMT 31.12.2023)
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن روسيا دافعت بكل قوة عن مصالحها وأمنها، في عام 2023، وأضاف، بالقول: نحن جميعًا يوحدنا مصير الوطن الأم.
وقال بوتين في خطابه إلى الشعب الروسي بمناسبة العام الجديد: "نحن نقول وداعًا لعام 2023، قريبًا جدًا سيصبح جزءًا من التاريخ، وعلينا أن نمضي قدمًا ونصنع المستقبل".

وتابع بوتين: "في العام الماضي، عملنا بجد وفعلنا الكثير، وكنا فخورين بإنجازاتنا المشتركة، وابتهجنا بنجاحاتنا وثبتنا في الدفاع عن المصالح الوطنية وحريتنا وأمننا".

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وشدد الرئيس بوتين أن الشيء الرئيسي الذي يوحد الروس هو مصير الوطن والفهم العميق للأهمية القصوى للمرحلة التاريخية، التي تمر بها روسيا، والأهداف واسعة النطاق التي يواجهها المجتمع، والمسؤولية الهائلة للوطن الأم الذي يشعر به كل روسي.
وأضاف بوتين: "لن نتراجع أو نستسلم أبدًا ولا توجد قوة يمكنها أن تفرقنا أو توقف تطورنا".
وقال بوتين لمقاتلي العملية الروسية الخاصة: "نحن فخورون بكم، أنتم أبطال والشعب بأكمله يدعمكم".
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