https://sputnikarabic.ae/20231231/تعليقا-على-تأجيل-نهائي-السوبر-التركي-في-السعودية-أردوغان-الرياضة-تذكر-بالإنجازات-وليس-بالسجالات-1084601259.html

ما تعليق أردوغان على تأجيل نهائي "السوبر التركي" في السعودية "لأسباب سياسية"

ما تعليق أردوغان على تأجيل نهائي "السوبر التركي" في السعودية "لأسباب سياسية"

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس السبت، أن الرياضة التركية ينبغي أن تُذكر "بالإنجازات وليس بالسجالات". 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T12:59+0000

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رجب طيب أردوغان

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وأوضحت وكالة "الأناضول"، مساء أمس السبت، أن "تصريحات أردوغان، جاءت تعليقا على تأجيل مباراة نهائي كأس السوبر التركي بين ناديي "فنربخشة" و"غلطة سراي"، التي كان من المقرر إقامتها في العاصمة السعودية، الرياض، الجمعة الماضية".وأوضحت الوكالة أن "قرار تأجيل المباراة جاء لأسباب تنظيمية، حيث رفضت السلطات السعودية رفع عبارات سياسية وارتداء قمصان تحمل صور مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس الجمهورية التركية، أثناء المباراة".وقال الرئيس التركي:وكان أردوغان قد انتقد تصريحات أحزاب المعارضة التركية الخاصة بتأجيل نهائي "كأس السوبر التركي" في الرياض، قائلا إنها "أمثلة جديدة على سياسة الاستغلال"، مشيرا إلى أن المعارضة في بلاده لا تظهر للعلن في أي قضية تصب في مصلحة الوطن والشعب والديمقراطية التركية.ودعا أردوغان الأندية التركية إلى التحلي بـ"روح اللعب النظيف التي تمثل السلام والتضامن والتعاون في الرياضة".ويشار إلى أن الهيئة السعودية المسؤولة عن "موسم الرياض"، قد أصدرت بيانا، أوضحت من خلاله، بالقول: "كنا نتطلع لإقامة المباراة في موعدها وفقا للوائح والأنظمة الدولية... دون أي شعارات خارج نطاقها... تم الاتفاق على عزف النشيد الوطني للجمهورية التركية وإبراز العلم التركي في داخل الملعب وفي المدرجات تقديرًا للمكانة التي نحملها للجمهورية التركية، وعلى الرغم من ذلك التوافق إلا أنه كان مؤسفًا عدم التزام الفريقين بما تم الاتفاق عليه، وهو ما أدى إلى عدم إقامة المباراة".من جانبه، أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم وناديي "فنربخشة" و"غلطة سراي" بيانا مشتركا بشأن الواقعة، جاء فيه: "لقد قمنا بتنظيم الأمور مع الأندية بطريقة من شأنها تعزيز قيمة العلامة التجارية لكرة القدم التركية، لكن تم اتخاذ قرار تأجيل المباراة إلى موعد آخر بشكل مشترك بسبب التشويشات في تنظيم المسابقة".

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