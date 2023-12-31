https://sputnikarabic.ae/20231231/حزب-الله-ينشر-مشاهد-لاستهداف-موقع-الرمثا-الإسرائيلي-فيديو-1084607468.html
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف موقع الرمثا الإسرائيلي... فيديو
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف موقع الرمثا الإسرائيلي... فيديو
نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يوثق استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T16:21+0000
2023-12-31T16:21+0000
2023-12-31T16:21+0000
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وأظهرت اللقطات المصورة مسيرة تابعة للحزب وهي تستهدف تجمعا لجنود حامية موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو معلقا: "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لحامية موقع الرمثا التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيّرة انقضاضيّة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأنه "على إسرائيل أن توقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان".وقال قاسم: "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231230/حزب-الله-يستهدف-4-مواقع-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084590249.html
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طوفان الأقصى, اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى, اسرائيل, لبنان, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم
"حزب الله" ينشر مشاهد لاستهداف موقع الرمثا الإسرائيلي... فيديو
نشر الإعلام الحربي التابع لـ"حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو يوثق استهداف موقع الرمثا الإسرائيلي.
وأظهرت اللقطات المصورة مسيرة تابعة للحزب وهي تستهدف تجمعا لجنود حامية موقع الرمثا الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية.
ونشر الإعلام الحربي في "حزب الله" مقطع فيديو معلقا: "مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية لحامية موقع الرمثا التابع لجيش العدو الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بمسيّرة انقضاضيّة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأنه "على إسرائيل أن توقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان".
وقال قاسم: "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية
ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.