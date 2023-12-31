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خامنئي يوجه فيلق القدس بمواصلة "دعم محور المقاومة"
خامنئي يوجه فيلق القدس بمواصلة "دعم محور المقاومة"
وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، فيلق القدس "بمواصلة دعم محور المقاومة". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T14:42+0000
2023-12-31T14:42+0000
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وخلال استقباله عائلة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، أكد خامنئي، "ضرورة الاستمرار في تعزيز جبهة المقاومة"، مشيرا إلى أن "المقاومة والصمود في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يعود لوجود جبهة المقاومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.واعتبر خامنئي، في وقت سابق، "مساعدة المقاومة الفلسطينية واجب، ومساعدة إسرائيل جريمة". وقال، في كلمة له، إنه "يجب أن تقوم الحكومات الإسلامية بعدم السماح للبضائع والنفط والوقود بالوصول إلى الكيان الصهيوني، لأنه لا يسمح بوصول المياه إلى أهل غزة".واتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في "جريمة إسرائيل بإلقاء القنابل على النساء والأطفال والمدنيين العزل"، مشيرا إلى أنها "استخدمت حق النقض بوقاحة لمنع إصدار قرار بوقف العدوان على غزة".وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم 2722 لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن لمزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20231231/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-هو-الذي-سيحكم-غزة-والقطاع-سيكون-منزوع-السلاح-1084602703.html
https://sputnikarabic.ae/20231231/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-على-تل-أبيب-وقف-الحرب-على-غزة-من-أجل-وقف-الحرب-في-لبنان-1084600177.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

خامنئي يوجه فيلق القدس بمواصلة "دعم محور المقاومة"

14:42 GMT 31.12.2023
© AP Photoالمرشد الإيراني، علي خامنئي
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo
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وجه المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأحد، فيلق القدس "بمواصلة دعم محور المقاومة".
وخلال استقباله عائلة قائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني، أكد خامنئي، "ضرورة الاستمرار في تعزيز جبهة المقاومة"، مشيرا إلى أن "المقاومة والصمود في غزة منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر يعود لوجود جبهة المقاومة"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا.
واعتبر خامنئي، في وقت سابق، "مساعدة المقاومة الفلسطينية واجب، ومساعدة إسرائيل جريمة". وقال، في كلمة له، إنه "يجب أن تقوم الحكومات الإسلامية بعدم السماح للبضائع والنفط والوقود بالوصول إلى الكيان الصهيوني، لأنه لا يسمح بوصول المياه إلى أهل غزة".
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واتهم الولايات المتحدة بالمشاركة في "جريمة إسرائيل بإلقاء القنابل على النساء والأطفال والمدنيين العزل"، مشيرا إلى أنها "استخدمت حق النقض بوقاحة لمنع إصدار قرار بوقف العدوان على غزة".
وكان مجلس الأمن الدولي اعتمد القرار رقم 2722 لتوسيع المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتشكيل آلية لمراقبة دخول المساعدات إلى القطاع، وذلك بموافقة 13 عضوا في مجلس الأمن، بينما امتنعت روسيا والولايات المتحدة عن التصويت.
واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد تعديل قدمته روسيا على قرار مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تعليق فوري للأعمال العدائية في قطاع غزة.
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واعتبر الممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن الولايات المتحدة منحت، تحت العبارة الخبيثة حول "تهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية"، إسرائيل الحرية لشن لمزيد من القصف العشوائي غير المقيد للبنية التحتية المدنية والسكان المدنيين في غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة "حماس" المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
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وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الجاري، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
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