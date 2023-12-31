https://sputnikarabic.ae/20231231/دبلوماسي-روسي-الأمم-المتحدة-بدأت-تدرك-ازدواجية-الغرب-الذي-يحرك-الأزمة-الأوكرانية-1084604492.html
دبلوماسي روسي: الأمم المتحدة بدأت تدرك ازدواجية الغرب الذي يحرك الأزمة الأوكرانية
دبلوماسي روسي: الأمم المتحدة بدأت تدرك ازدواجية الغرب الذي يحرك الأزمة الأوكرانية
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن العديد من الدول في الأمم المتحدة في عام 2023 بدأت تدرك الوجه الفاسد لنظام كييف،... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T14:52+0000
2023-12-31T14:52+0000
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وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "لقد بدأ العديد من زملائنا في الأمم المتحدة يدركون الجزء الداخلي الفاسد من نظام كييف وطابعه المعادي للشعب والمدمر لكييف".ووفقا له، بالنسبة للكثيرين فإن "الدور القبيح الذي لعبه الغرب في حل الأزمة، وازدواجيته، والعمى الانتقائي، على خلفية الأزمة المحيطة بقطاع غزة، أصبح واضحا بشكل متزايد".وأشار بوليانسكي إلى أنه يتلقى عددًا كبيرًا من الطلبات من المواطنين العاديين في أمريكا ودول غربية أخرى، للاعتذار عن سلطاتهم والتعبير عن كلمات الدعم لروسيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231230/دبلوماسي-روسي-خطط-نظام-كييف-العسكرية-فشلت-فشلا-ذريعا-وعلى-الغرب-توقع-أخبار-سيئة-قريبا-1084565503.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
دبلوماسي روسي: الأمم المتحدة بدأت تدرك ازدواجية الغرب الذي يحرك الأزمة الأوكرانية
أكد النائب الأول لممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أن العديد من الدول في الأمم المتحدة في عام 2023 بدأت تدرك الوجه الفاسد لنظام كييف، فضلاً عن ازدواجية الغرب الذي يحرك الأزمة الأوكرانية.
وكتب بوليانسكي في قناته على "تلغرام": "لقد بدأ العديد من زملائنا في الأمم المتحدة يدركون الجزء الداخلي الفاسد من نظام كييف وطابعه المعادي للشعب والمدمر لكييف".
ووفقا له، بالنسبة للكثيرين فإن "الدور القبيح الذي لعبه الغرب في حل الأزمة، وازدواجيته، والعمى الانتقائي، على خلفية الأزمة المحيطة بقطاع غزة، أصبح واضحا بشكل متزايد".
وأشار بوليانسكي إلى أنه يتلقى عددًا كبيرًا من الطلبات من المواطنين العاديين في أمريكا ودول غربية أخرى، للاعتذار عن سلطاتهم والتعبير عن كلمات الدعم لروسيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.