https://sputnikarabic.ae/20231231/رئيس-الحكومة-البريطانية-يتجاهل-أوكرانيا-في-خطاب-العام-الجديد-1084592870.html
رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد
رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد
ألقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم أمس السبت، خطابا بمناسبة حلول العام الجديد، حيث لم يتطرق خلاله إلى الصراع الأوكراني، خلافا للخطاب الذي ألقاه، عام... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T06:14+0000
2023-12-31T06:14+0000
2023-12-31T06:14+0000
العالم
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وركز سوناك في خطابه على إنجازات السياسة الداخلية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.وأشار سوناك، على وجه الخصوص، إلى أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض التضخم، مع التركيز على الرعاية الصحية والاستثمار في بريطانيا. كما شكر رئيس الوزراءالبريطاني، الجيش والأطباء و"العلماء والمبتكرين" الذين يضعون الاقتصاد البريطاني في الأولويات، بحسب قوله.وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وعد سوناك بمواصلة دعم "أصدقائه الأوكرانيين" في الحرب ضد روسيا، على الرغم من المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/اقتصادي-أمريكي-بايدن-خائف-من-عواقب-فشله-في-أوكرانيا-1084577205.html
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العالم
رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد
ألقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم أمس السبت، خطابا بمناسبة حلول العام الجديد، حيث لم يتطرق خلاله إلى الصراع الأوكراني، خلافا للخطاب الذي ألقاه، عام 2022.
وركز سوناك في خطابه على إنجازات السياسة الداخلية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.
وأشار سوناك، على وجه الخصوص، إلى أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض التضخم، مع التركيز على الرعاية الصحية والاستثمار في بريطانيا.
كما شكر رئيس الوزراءالبريطاني، الجيش والأطباء و"العلماء والمبتكرين" الذين يضعون الاقتصاد البريطاني في الأولويات، بحسب قوله.
وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وعد سوناك بمواصلة دعم "أصدقائه الأوكرانيين" في الحرب ضد روسيا، على الرغم من المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة.