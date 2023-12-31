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رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد
رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد
ألقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم أمس السبت، خطابا بمناسبة حلول العام الجديد، حيث لم يتطرق خلاله إلى الصراع الأوكراني، خلافا للخطاب الذي ألقاه، عام... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T06:14+0000
2023-12-31T06:14+0000
العالم
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وركز سوناك في خطابه على إنجازات السياسة الداخلية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.وأشار سوناك، على وجه الخصوص، إلى أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض التضخم، مع التركيز على الرعاية الصحية والاستثمار في بريطانيا. كما شكر رئيس الوزراءالبريطاني، الجيش والأطباء و"العلماء والمبتكرين" الذين يضعون الاقتصاد البريطاني في الأولويات، بحسب قوله.وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وعد سوناك بمواصلة دعم "أصدقائه الأوكرانيين" في الحرب ضد روسيا، على الرغم من المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة.
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العالم

رئيس الحكومة البريطانية يتجاهل أوكرانيا في خطاب العام الجديد

06:14 GMT 31.12.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADYرئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك
رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / JONATHAN BRADY
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ألقى رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم أمس السبت، خطابا بمناسبة حلول العام الجديد، حيث لم يتطرق خلاله إلى الصراع الأوكراني، خلافا للخطاب الذي ألقاه، عام 2022.
وركز سوناك في خطابه على إنجازات السياسة الداخلية للحكومة البريطانية، بالإضافة إلى خططها المستقبلية.
وأشار سوناك، على وجه الخصوص، إلى أزمة تكلفة المعيشة وانخفاض التضخم، مع التركيز على الرعاية الصحية والاستثمار في بريطانيا.
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كما شكر رئيس الوزراءالبريطاني، الجيش والأطباء و"العلماء والمبتكرين" الذين يضعون الاقتصاد البريطاني في الأولويات، بحسب قوله.
وفي خطاب ألقاه العام الماضي، وعد سوناك بمواصلة دعم "أصدقائه الأوكرانيين" في الحرب ضد روسيا، على الرغم من المشاكل الاقتصادية في المملكة المتحدة.
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