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https://sputnikarabic.ae/20231231/شولتس-يتعرض-لانتقادات-لاذعة-من-مواطنيه-بعد-تصريحات-قاسية-بحق-بوتين--1084593929.html
شولتس يتعرض لانتقادات لاذعة من مواطنيه بعد تصريحات قاسية بحق بوتين
شولتس يتعرض لانتقادات لاذعة من مواطنيه بعد تصريحات قاسية بحق بوتين
هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه بمناسبة حلول العام الجديد. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T07:53+0000
2023-12-31T07:53+0000
العالم
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ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، تصريحات المستشار الألماني الذي، قال إن "وباء "كوفيد-19" بالكاد انتهى وبدأت روسيا حربها في وسط أوروبا"، وربط شولتس مشاكل وأزمات المواطنين في بلده بهذه الأحداث.واتهم شولتس، الرئيس الروسي بوقف إمداد الغاز لألمانيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، بحسب قوله.وما لبث أن أنهى شولتس خطابه حتى انهالت الانتقادات عليه من قبل المواطنين الألمان، حيث علّق أحد المواطنين أن برلين نفسها رفضت الغاز الروسي، وأن الولايات المتحدة قوضت مشروع أنابيب "نورد ستريم".ودعا عدد من المواطنين الذين انتقدوا شولتس، على سياسته ومواقفه إلى الاستقالة.وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرض من العملية العسكرية الخاصة بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات. وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20230918/برلماني-روسي-شروط-شولتز-للسلام-في-أوكرانيا-هي-النفاق-بعينه-1081139612.html
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العالم
العالم

شولتس يتعرض لانتقادات لاذعة من مواطنيه بعد تصريحات قاسية بحق بوتين

07:53 GMT 31.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiberالمستشار الألماني أولاف شولتز
المستشار الألماني أولاف شولتز - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
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هاجم المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم أمس السبت، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال خطابه بمناسبة حلول العام الجديد.
ونقلت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، تصريحات المستشار الألماني الذي، قال إن "وباء "كوفيد-19" بالكاد انتهى وبدأت روسيا حربها في وسط أوروبا"، وربط شولتس مشاكل وأزمات المواطنين في بلده بهذه الأحداث.
واتهم شولتس، الرئيس الروسي بوقف إمداد الغاز لألمانيا بعد اندلاع الصراع في أوكرانيا، بحسب قوله.
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وما لبث أن أنهى شولتس خطابه حتى انهالت الانتقادات عليه من قبل المواطنين الألمان، حيث علّق أحد المواطنين أن برلين نفسها رفضت الغاز الروسي، وأن الولايات المتحدة قوضت مشروع أنابيب "نورد ستريم".
ودعا عدد من المواطنين الذين انتقدوا شولتس، على سياسته ومواقفه إلى الاستقالة.
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الغرض من العملية العسكرية الخاصة بأنه لحماية الأشخاص الذين تعرضوا للانتهاكات والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة ثماني سنوات.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط / فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في دونباس الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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