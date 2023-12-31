https://sputnikarabic.ae/20231231/شويغو-للعسكريين-الروس-ما-تفعلونه-على-الجبهة-لا-يقدر-بثمن-ويجعلنا-أقرب-للانتصار-1084606778.html

شويغو للعسكريين الروس: ما تفعلونه على الجبهة لا يقدر بثمن ويجعلنا أقرب للانتصار

شويغو للعسكريين الروس: ما تفعلونه على الجبهة لا يقدر بثمن ويجعلنا أقرب للانتصار

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، اليوم الأحد، أن كل خطط العدو في العام الماضي باءت بالفشل بفضل شجاعة الجنود الروس. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T15:48+0000

2023-12-31T15:48+0000

2023-12-31T15:48+0000

روسيا

العالم

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وقال شويغو، في رسالة تهنئة نشرتها قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الدفاع الروسية: "جميع خطط العدو، بفضل شجاعتكم وخدمتكم المتفانية لوطنكم ذهبت سدى".وأضاف شويغو: "سوف يسجل العام الماضي في تاريخ وطننا صفحات جديدة من الأعمال العسكرية والشجاعة التي لا مثيل لها للأفراد العسكريين الروس، لقد أظهر جيشنا مرة أخرى أنه لا يقهر وأنه لديه القدرة على هزيمة العدو في أي ظرف من الظروف على الرغم من كل الآمال ومساعدة الغرب".وأكد شويغو أن كل ما يفعله الجيش على الجبهة لا يقدر بثمن فهو يجعلنا أقرب للانتصار دائما.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

https://sputnikarabic.ae/20231231/بوتين-روسيا-دافعت-بحزم-عن-مصالحها-وأمنها-في-عام-2023--1084600936.html

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