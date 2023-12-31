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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/صحيفة-تتحدث-عن-خوف-القوات-الأوكرانية-من-صاروخ-روسي-1084597663.html
صحيفة تتحدث عن خوف القوات الأوكرانية من صاروخ روسي
صحيفة تتحدث عن خوف القوات الأوكرانية من صاروخ روسي
أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، بأن أوكرانيا تخشى صاروخ كروز الروسي "كا-22". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T10:08+0000
2023-12-31T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "لم تتمكن أوكرانيا من إسقاط صاروخ واحد من طراز "كا-22" منذ بداية الصراع، وأطلقت روسيا نحو 300 صاروخ من طراز "كا-22" و"كا-32" ​على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا".وأضافت: "هذه الفئة من الصواريخ دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1962، ولكن من حيث خصائصها، لا يزال لديها عدد قليل من المنافسين في العالم".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وضربة واحدة ضخمة على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231230/عقيد-أوكراني-القوات-المسلحة-الأوكرانية-لا-تستطيع-التشويش-على-الصواريخ-الروسية-1084582616.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

صحيفة تتحدث عن خوف القوات الأوكرانية من صاروخ روسي

10:08 GMT 31.12.2023
© Photo / Телеканал ЗВЕЗДА / Наводящая ужас «Точка»: кадры учений военнослужащих ЗВО под Курскомإطلاق صواريخ روسية استراتيجية
إطلاق صواريخ روسية استراتيجية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Photo / Телеканал ЗВЕЗДА / Наводящая ужас «Точка»: кадры учений военнослужащих ЗВО под Курском
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أفادت صحيفة أمريكية متخصصة بالأسلحة، بأن أوكرانيا تخشى صاروخ كروز الروسي "كا-22".
وقالت الصحيفة: "لم تتمكن أوكرانيا من إسقاط صاروخ واحد من طراز "كا-22" منذ بداية الصراع، وأطلقت روسيا نحو 300 صاروخ من طراز "كا-22" و"كا-32" ​على أهداف في جميع أنحاء أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن روسيا تمتلك مخزونا ضخما من هذه الصواريخ يعود تاريخها إلى العصر السوفيتي، لذا فهي تستخدم على نطاق واسع لمهاجمة الأهداف العسكرية.

وأضافت: "هذه الفئة من الصواريخ دخلت الخدمة لأول مرة في عام 1962، ولكن من حيث خصائصها، لا يزال لديها عدد قليل من المنافسين في العالم".

ووفقا لها، فإن كييف استنفدت احتياطياتها من صواريخ الدفاع الجوي، التي تركتها منذ العهد السوفيتي، ولا يستطيع الغرب حتى الاقتراب من تعويض هذا النقص.

تدريبات قوات الصواريخ والمدفعية الروسية في يوم تأسيس قوات الصواريخ والمدفعية - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
عقيد أوكراني: القوات المسلحة الأوكرانية لا تستطيع التشويش على الصواريخ الروسية
أمس, 16:45 GMT
وفي وقت سابق، أفادت وزارة الدفاع الروسية، أنه على مدار أسبوع، تم تنفيذ 50 ضربة جماعية وضربة واحدة ضخمة على أراضي أوكرانيا بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية الأوكرانية.
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