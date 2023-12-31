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https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-التقدم-المستمر-للقوات-الروسية-1084600552.html
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التقدم المستمر للقوات الروسية
ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التقدم المستمر للقوات الروسية
كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الأوكرانيين دقوا ناقوس الخطر بشأن التقدم المستمر للقوات الروسية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T12:30+0000
2023-12-31T12:30+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "ما يحدث يثير الذعر بين الأوكرانيين، لأنه يشبه الطريقة التي نفذت بها روسيا، عملية "باغراتيون"، خلال الحرب العالمية الثانية، في صيف عام 1944، ثم أثارت قلق الألمان".وتابع: "بدأ الجيش الروسي في المضي قدما، وهم يحققون تقدما مطردا".واختتم جونسون، بالقول: "في بعض الأحيان يسيرون (القوات الروسية) بضعة كيلومترات، وفي أيام أخرى ربما كيلومترًا ونصف، لكنهم يتقدمون للأمام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-معاقل-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084599792.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التقدم المستمر للقوات الروسية

12:30 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الأوكرانيين دقوا ناقوس الخطر بشأن التقدم المستمر للقوات الروسية.
وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "ما يحدث يثير الذعر بين الأوكرانيين، لأنه يشبه الطريقة التي نفذت بها روسيا، عملية "باغراتيون"، خلال الحرب العالمية الثانية، في صيف عام 1944، ثم أثارت قلق الألمان".

وأوضح جونسون أن "الهجوم المضاد" للقوات الأوكرانية انتهى بالفشل.

وتابع: "بدأ الجيش الروسي في المضي قدما، وهم يحققون تقدما مطردا".
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر معاقل أوكرانية على محور أرتيوموفسك... فيديو
11:33 GMT
واختتم جونسون، بالقول: "في بعض الأحيان يسيرون (القوات الروسية) بضعة كيلومترات، وفي أيام أخرى ربما كيلومترًا ونصف، لكنهم يتقدمون للأمام".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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