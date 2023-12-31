https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-أمريكي-أوكرانيا-تدق-ناقوس-الخطر-بسبب-التقدم-المستمر-للقوات-الروسية-1084600552.html

ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التقدم المستمر للقوات الروسية

ضابط أمريكي: أوكرانيا تدق ناقوس الخطر بسبب التقدم المستمر للقوات الروسية

كشف الضابط السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، أن الأوكرانيين دقوا ناقوس الخطر بشأن التقدم المستمر للقوات الروسية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال جونسون على موقع "يوتيوب": "ما يحدث يثير الذعر بين الأوكرانيين، لأنه يشبه الطريقة التي نفذت بها روسيا، عملية "باغراتيون"، خلال الحرب العالمية الثانية، في صيف عام 1944، ثم أثارت قلق الألمان".وتابع: "بدأ الجيش الروسي في المضي قدما، وهم يحققون تقدما مطردا".واختتم جونسون، بالقول: "في بعض الأحيان يسيرون (القوات الروسية) بضعة كيلومترات، وفي أيام أخرى ربما كيلومترًا ونصف، لكنهم يتقدمون للأمام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-معاقل-أوكرانية-على-محور-أرتيوموفسك-فيديو-1084599792.html

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