https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-أمريكي-الناتو-قد-يقوم-باستفزاز-في-بولندا-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1084605263.html
ضابط أمريكي سابق: الناتو قد يقوم باستفزاز في بولندا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
ضابط أمريكي سابق: الناتو قد يقوم باستفزاز في بولندا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ارتكاب استفزاز لإرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T15:18+0000
2023-12-31T15:18+0000
2023-12-31T15:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال ماكغفرن في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "قال أحد الخبراء إن حلف شمال الأطلسي سيتعين عليه إرسال قواته إلى أوكرانيا. وكان رد فعلي الأول هو: "ماذا؟" ثم تساءلت عما إذا كان الرئيس بايدن ...قال إن القوات الأمريكية ستقاتل القوات الروسية".وأضاف: "هل هم مجانين إلى الحد الذي يجعلهم يفعلون ذلك من أجل محاولة تجنب الفشل الكامل في أوكرانيا؟ أود حقا أن أقول إن الأمر ليس كذلك، لكنني لا أستطيع".وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصر في العملية العسكرية الخاصة.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-الروسية-تدمر-مستودعات-وقود-وذخيرة-تابعة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-1084601947.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
ضابط أمريكي سابق: الناتو قد يقوم باستفزاز في بولندا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
15:18 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 15:20 GMT 31.12.2023)
أفاد المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، بأن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى ارتكاب استفزاز لإرسال قوات تابعة لحلف شمال الأطلسي إلى أوكرانيا.
وقال ماكغفرن في مقابلة مع قناة "Judging Freedom"على "يوتيوب": "قال أحد الخبراء إن حلف شمال الأطلسي سيتعين عليه إرسال قواته إلى أوكرانيا. وكان رد فعلي الأول هو: "ماذا؟" ثم تساءلت عما إذا كان الرئيس بايدن ...قال إن القوات الأمريكية ستقاتل القوات الروسية".
وبحسب ماكغفرن، فإن السبب في ذلك قد يكون هجومًا روسيًا على أحد أعضاء حلف شمال الأطلسي. ولهذا السبب، قد تحاول واشنطن تنفيذ عملية علم زائف من خلال شن هجوم ضد بولندا أو دول البلطيق.
راي ماكغفرن
محلل سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية
وأضاف: "هل هم مجانين إلى الحد الذي يجعلهم يفعلون ذلك من أجل محاولة تجنب الفشل الكامل في أوكرانيا؟ أود حقا أن أقول إن الأمر ليس كذلك، لكنني لا أستطيع".
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن إن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصر في العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.