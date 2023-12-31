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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-بعد-الهجوم-على-بيلغورود--1084595889.html
ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود
ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في بيلغورود، سيؤدي إلى تدمير أوكرانيا، العام المقبل. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:45+0000
2023-12-31T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دمرتم للتو وجودكم كدولة قومية. تهانينا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو "جريمة دموية"، وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.وأفاد حاكم المقاطعة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على مدينة بيلغورود إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يوميًا عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html
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روسيا

ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود

08:45 GMT 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatskyعلم أوكرانيا في كييف
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في بيلغورود، سيؤدي إلى تدمير أوكرانيا، العام المقبل.
وقال ريتر عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دمرتم للتو وجودكم كدولة قومية. تهانينا".

ووفقا له، فإن كل من يشمت بأحداث بيلغورود اليوم، "سوف يأكل كلماته على العشاء" عندما تختفي أوكرانيا، العام المقبل.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو "جريمة دموية"، وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
الخارجية الروسية: ستتم معاقبة جميع مرتكبي ومنظمي الهجوم على بيلغورود
أمس, 19:24 GMT
وأفاد حاكم المقاطعة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على مدينة بيلغورود إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يوميًا عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
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