https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-استخبارات-أمريكي-أوكرانيا-ستختفي-بعد-الهجوم-على-بيلغورود--1084595889.html
ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود
ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في بيلغورود، سيؤدي إلى تدمير أوكرانيا، العام المقبل. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T08:45+0000
2023-12-31T08:45+0000
2023-12-31T08:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دمرتم للتو وجودكم كدولة قومية. تهانينا".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو "جريمة دموية"، وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.وأفاد حاكم المقاطعة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على مدينة بيلغورود إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يوميًا عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الخارجية-الروسية-ستتم-معاقبة-جميع-مرتكبي-ومنظمي-الهجوم-على-بيلغورود-1084586048.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ضابط استخبارات أمريكي: أوكرانيا ستختفي بعد الهجوم على بيلغورود
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأن العمل الإرهابي الذي ارتكبه نظام كييف في بيلغورود، سيؤدي إلى تدمير أوكرانيا، العام المقبل.
وقال ريتر عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد دمرتم للتو وجودكم كدولة قومية. تهانينا".
ووفقا له، فإن كل من يشمت بأحداث بيلغورود اليوم، "سوف يأكل كلماته على العشاء" عندما تختفي أوكرانيا، العام المقبل.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن قصف أوكرانيا مدينة بيلغورود هو "جريمة دموية"، وستتم معاقبة جميع مرتكبي الهجوم ومنظميه.
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، أن الجيش الأوكراني قصف وسط مدينة بيلغورود، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المواطنين.
وأفاد حاكم المقاطعة، اليوم الأحد، بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الإرهابي الأوكراني على مدينة بيلغورود إلى 24 قتيلًا بينهم 3 أطفال.
وتتعرض مقاطعة بيلغورود للقصف بانتظام من قبل أوكرانيا، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، مع استمرار هجمات نظام كييف المتكررة وبشكل خاص على المناطق الحدودية شيبيكينو وغرايفورون، فيما ترد عليها القوات الروسية بضربات تسفر يوميًا عن مقتل العشرات من القوات الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، مؤكدة السير بالعملية العسكرية الخاصة حتى تحقيق أهدافها كافة.