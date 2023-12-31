https://sputnikarabic.ae/20231231/عبد-الفتاح-البرهان-يعفي-النائب-العام-السوداني-من-منصبه-1084612823.html

عبد الفتاح البرهان يعفي النائب العام السوداني من منصبه

عبد الفتاح البرهان يعفي النائب العام السوداني من منصبه

قرر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، إعفاء النائب العام المكلف، خليفة أحمد، من منصبه أمس السبت، كما عين بدلا عنه، الفاتح محمد عيسى طيفور. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "السوداني" أن النائب العام الجديد الفاتح طيفور، كان قد تولى فيما سبق مهام المدعي العام لجرائم دارفور، كما شغل العديد من النيابات والإدارات القانونية المختلفة.وكان البرهان قد أكد، اليوم الأحد، أن "الشعب السوداني لن يقبل العيش وسط هؤلاء القتلة والمجرمين"، مشيرا في كلمة له، إن "ميليشيا الدعم السريع تواصل تدمير السودان"، مؤكدا أن "الطريق لوقف الحرب واحد وهو خروج الدعم السريع من ولاية الجزيرة وبقية مدن السودان"، حسب وكالة الأنباء السودانية سونا.ووجه البرهان الشكر إلى "جهود أشقاء السودان وبعض جيرانه الذين يعملون معنا لأجل سلامة السودان"، مشيرا إلى أنه مع "دعوات وقف الحرب بالسودان وبحث سبل حل الأزمة".وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، واتفق طرفا النزاع عدة مرات على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار