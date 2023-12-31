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كم تنفق الدول الـ10 المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله" على جيوشها؟
كم تنفق الدول الـ10 المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله" على جيوشها؟
أثار فشل إسرائيل في الانتصار على الفصائل الفلسطينية في غزة، الشكوك حول القدرات العسكرية المزعومة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، خاصة أن الحرب اقتربت من... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T11:07+0000
2023-12-31T11:08+0000
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وأصبح العجز العسكري لأمريكا واضحا عندما فشل جيشها في التصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية، التي تستهدف أي سفن لها علاقة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر.ويصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا ويمتلك أضخم ميزانية دفاع في العالم، ورغم ذلك لم يتحمل التكلفة الباهظة للتصدي لـ"أنصار الله" منفردا، ما دفع واشنطن لتشكيل تحالف بحري يضم 10 دول من حلفائها بدعوى "حفظ الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".وفيما يلي حجم الإنفاق الدفاعي لكل دولة من الدول الأعضاء في التحالف، الذي يحمل اسم "حارس الازدهار":وتناول تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، قبل أيام، الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استخدام أسلحة باهظة الثمن للتصدي لأسلحة "أنصار الله"، الزهيدة الثمن، مشيرة إلى أن الطائرة المسيرة للجماعة والتي لا تُكلف أكثر من ألفي دولار تحتاج لصاروخ تكلفته مليوني دولار لاعتراضها.وبحسب التقرير، فإن الفارق الكبير في التكلفة أصبح أزمة كبرى تقود لفشل الاستراتيجيات العسكرية التي تعتمد عليها أمريكا وحلفائها، الذين يمتلكون أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.ويقدر إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ10 المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد "أنصار الله" بنحو 970 مليار دولار.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وأكثر من 54 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
أخبار العالم الآن, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري

كم تنفق الدول الـ10 المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله" على جيوشها؟

11:07 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 11:08 GMT 31.12.2023)
© AP Photo / Ford Williamsالمدمرة الأمريكية "روس"
المدمرة الأمريكية روس - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Ford Williams
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أثار فشل إسرائيل في الانتصار على الفصائل الفلسطينية في غزة، الشكوك حول القدرات العسكرية المزعومة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، خاصة أن الحرب اقتربت من شهرها الـ3 دون تحقيق أي من أهدافها.
وأصبح العجز العسكري لأمريكا واضحا عندما فشل جيشها في التصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية، التي تستهدف أي سفن لها علاقة بإسرائيل في جنوب البحر الأحمر.
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ويصنف الجيش الأمريكي في المرتبة الأولى عالميا ويمتلك أضخم ميزانية دفاع في العالم، ورغم ذلك لم يتحمل التكلفة الباهظة للتصدي لـ"أنصار الله" منفردا، ما دفع واشنطن لتشكيل تحالف بحري يضم 10 دول من حلفائها بدعوى "حفظ الأمن في البحر الأحمر وخليج عدن".
وفيما يلي حجم الإنفاق الدفاعي لكل دولة من الدول الأعضاء في التحالف، الذي يحمل اسم "حارس الازدهار":
الولايات المتحدة الأمريكية: 761 مليار دولار.
بريطانيا: 50 مليار دولار.
فرنسا: 46 مليار دولار.
إيطاليا: 37 مليار دولار.
كندا: 36 مليار دولار.
هولندا: 16 مليار دولار.
إسبانيا: 15 مليار دولار.
النرويج: 7 مليارات دولار.
البحرين: 1.5 مليار دولار.
سيشيل: لا تتوفر بيانات.
وتناول تقرير نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، قبل أيام، الأزمة التي تواجهها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب استخدام أسلحة باهظة الثمن للتصدي لأسلحة "أنصار الله"، الزهيدة الثمن، مشيرة إلى أن الطائرة المسيرة للجماعة والتي لا تُكلف أكثر من ألفي دولار تحتاج لصاروخ تكلفته مليوني دولار لاعتراضها.
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بتكلفة زهيدة.. "حماس" و"أنصار الله" تكتبان نهاية استراتيجيات الغرب العسكرية في إسرائيل والبحر الأحمر
28 ديسمبر, 14:00 GMT
وبحسب التقرير، فإن الفارق الكبير في التكلفة أصبح أزمة كبرى تقود لفشل الاستراتيجيات العسكرية التي تعتمد عليها أمريكا وحلفائها، الذين يمتلكون أضخم ميزانيات الدفاع في العالم.
ويقدر إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ10 المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد "أنصار الله" بنحو 970 مليار دولار.
وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على الحرب الدائرة في قطاع غزة، بحسب قولها.
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
المتحدث العسكري لـ"أنصار الله": نحذر الولايات المتحدة من مغبة التصعيد ضد اليمن
29 ديسمبر, 20:57 GMT
وأعلنت "أنصار الله"، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على "أن العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
© Sputnik"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
حارس الازدهار.. معلومات عن العملية وأهدافها ورد أنصار الله - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
"حارس الازدهار".. معلومات عن العملية وأهدافها ورد "أنصار الله"
© Sputnik
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في مقتل أكثر من 21 ألف فلسطيني وأكثر من 54 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.
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