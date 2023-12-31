https://sputnikarabic.ae/20231231/كوب-قهوة-يطيح-بمذيعة-تركية-فيديو-1084600448.html
كوب قهوة يطيح بمذيعة تركية... فيديو
كوب قهوة يطيح بمذيعة تركية... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بفصل مذيعة أخبار تعمل في قناة تركية، وذلك بسبب ظهور كوب قهوة يحمل شعار شركة "ستاربكس" الأمريكية، على الطاولة أمام المذيعة، خلال تقديمها... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T12:19+0000
2023-12-31T12:19+0000
2023-12-31T12:19+0000
نادي الفيديو
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وأصدرت قناة "تي جي آر تي" التركية، بيانا وصفت ما جرى بأنه "إعلان تجاري بشكل غير مباشر للشركة، بجانب حساسية الأمر بالنسبة لشعب غزة والشعب التركي". وبحسب البيان المنشور عبر حساب القناة على منصة "إكس"، فقد "شُوهدت مذيعة النشرة، ميلتم غوناي، تقدم الأخبار وأمامها كوب ستاربكس"، مضيفا أنه "وفقًا لمبادئ القناة، يمنع منعا باتا على المذيع تقديم الأخبار بطريقة من شأنها الإعلان بشكل غير مباشر عن أي شركة، لذا تم إنهاء عمل مذيعة الأخبار والمخرج، اللذان تصرفا بشكل مخالف لهذا المبدأ".وتابع البيان: "تدرك المؤسسة حساسيات الشعب التركي فيما يتعلق بقضية غزة التي يدافع عنها حتى النهاية، ومن المستحيل الموافقة على أي عمل أو بث يخالف ذلك".وأردفت القناة في بيانها: "نحن ندين هذا التصرف بشدة. وستواصل مؤسستنا الوقوف إلى جانب شعبي غزة وتركيا ومراعاة حساسياتهما حتى النهاية".
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
كوب قهوة يطيح بمذيعة تركية... فيديو
أفادت وسائل إعلام تركية بفصل مذيعة أخبار تعمل في قناة تركية، وذلك بسبب ظهور كوب قهوة يحمل شعار شركة "ستاربكس" الأمريكية، على الطاولة أمام المذيعة، خلال تقديمها لنشرة الأخبار.
وأصدرت قناة "تي جي آر تي" التركية، بيانا وصفت ما جرى بأنه "إعلان تجاري بشكل غير مباشر للشركة، بجانب حساسية الأمر بالنسبة لشعب غزة والشعب التركي".
وبحسب البيان المنشور عبر حساب القناة على منصة "إكس"، فقد "شُوهدت مذيعة النشرة، ميلتم غوناي، تقدم الأخبار وأمامها كوب ستاربكس"، مضيفا أنه "وفقًا لمبادئ القناة، يمنع منعا باتا على المذيع تقديم الأخبار بطريقة من شأنها الإعلان بشكل غير مباشر عن أي شركة، لذا تم إنهاء عمل مذيعة الأخبار والمخرج، اللذان تصرفا بشكل مخالف لهذا المبدأ".
وتابع البيان: "تدرك المؤسسة حساسيات الشعب التركي فيما يتعلق بقضية غزة التي يدافع عنها حتى النهاية، ومن المستحيل الموافقة على أي عمل أو بث يخالف ذلك".
وأردفت القناة في بيانها: "نحن ندين هذا التصرف بشدة. وستواصل مؤسستنا الوقوف إلى جانب شعبي غزة وتركيا ومراعاة حساسياتهما حتى النهاية".