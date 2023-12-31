https://sputnikarabic.ae/20231231/كيه-إتش-22-صاروخ-روسي-خارق-يستحيل-إيقافه-1084603854.html
"كيه إتش-22".. صاروخ روسي خارق يستحيل إيقافه
"كيه إتش-22".. صاروخ روسي خارق يستحيل إيقافه
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة التي لا يوجد نظام دفاع جوي غربي يمكنه التصدي لها، ومنها الصاروخ "كيه إتش-22" المجنح. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T14:26+0000
2023-12-31T14:26+0000
2023-12-31T14:26+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076747886_0:38:3195:1835_1920x0_80_0_0_f8d14515e9b59683725bdd9afbbc0a27.jpg
واستخدم الجيش الروسي هذا النوع من صواريخ "جو - أرض" في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو الصاروخ الذي قال عنه مسؤول عسكري أوكراني إنه "لا يمكن إيقافه"، حسبما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية.ويمكن للصاروخ الروسي "كيه إتش - 22" أن ينطلق بسرعات خارقة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر في الساعة، أي أكثر من 3 أضعاف سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كيلومترا في الساعة.ورغم أن الصاروخ يصنف ضمن الصواريخ المجنحة، إلا أنه مصمم لينقض على الهدف خلال مسار باليستي يجعل عملية اعتراضه مع سرعته الفائقة، أشبه بالمستحيل.وبحسب التقرير، فإن القاذفات الروسية يمكنه إطلاق هذا الصاروخ من على بعد مئات الكيلومترات، التي تمكنها من البقاء خارج تغطية أنظمة الدفاع الجوي المعادية.كما يمتلك الصاروخ نظام توجيه يستخدم موجات الراديو والموجات الإلكترونية وأنظمة مضادة للتشويش الإلكتروني، الذي يمكن أن يؤثر على مسار الصاروخ.وتم تطوير النسخة "كيه إتش-32" من الصاروخ ليصل مداها إلى ألف كيلومترا وهو ما يمكن القاذفات الروسية من إطلاقه من خارج نطاق تغطية أحدث وسائل الدفاع الجوية المعادية والعودة إلى قواعدها بسلام.ويمتلك الصاروخ ميزة خاصة للتخلص من عمليات الرصد والتشويش الراداري، بامتلاكه القدرة على تنفيذ مناورة تشبه عملية القفز إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى 40 كيلومترا، ثم الهبوط نحو الهدف في اتجاه عامودي يجعل عملية رصده غاية في الصعوبة، في ذات الوقت، الذي يمكنه التحليق نحو الهدف بارتفاع يتراوح بين 150 إلى 200 متر.
https://sputnikarabic.ae/20221129/إس--8-بي-إم-صاروخ-روسي-برأس-حربية-خارقة-1070664993.html
https://sputnikarabic.ae/20180328/إس-13-صاروخ-روسي-يخترق-الأرض-1031147243.html
https://sputnikarabic.ae/20180722/صاروخ-مرعب-حاملات-الطائرات-1034021053.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/07/1076747886_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_817399a47013bcd021a7e1d793b7058e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
"كيه إتش-22".. صاروخ روسي خارق يستحيل إيقافه
تطور روسيا أنواعا مختلفة من الصواريخ الخارقة التي لا يوجد نظام دفاع جوي غربي يمكنه التصدي لها، ومنها الصاروخ "كيه إتش-22" المجنح.
واستخدم الجيش الروسي هذا النوع من صواريخ "جو - أرض" في العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وهو الصاروخ الذي قال عنه مسؤول عسكري أوكراني إنه "لا يمكن إيقافه"، حسبما جاء في تقرير نشرته "سبوتنيك" النسخة الإنجليزية
.
29 نوفمبر 2022, 15:03 GMT
ويمكن للصاروخ الروسي "كيه إتش - 22" أن ينطلق بسرعات خارقة تصل إلى 4 آلاف كيلومتر في الساعة، أي أكثر من 3 أضعاف سرعة الصوت، التي تقدر بـ1235 كيلومترا في الساعة.
ورغم أن الصاروخ يصنف ضمن الصواريخ المجنحة، إلا أنه مصمم لينقض على الهدف خلال مسار باليستي
يجعل عملية اعتراضه مع سرعته الفائقة، أشبه بالمستحيل.
وبحسب التقرير، فإن القاذفات الروسية يمكنه إطلاق هذا الصاروخ من على بعد مئات الكيلومترات، التي تمكنها من البقاء خارج تغطية أنظمة الدفاع الجوي المعادية.
كما يمتلك الصاروخ
نظام توجيه يستخدم موجات الراديو والموجات الإلكترونية وأنظمة مضادة للتشويش الإلكتروني، الذي يمكن أن يؤثر على مسار الصاروخ.
وتم تطوير النسخة "كيه إتش-32" من الصاروخ ليصل مداها إلى ألف كيلومترا وهو ما يمكن القاذفات
الروسية من إطلاقه من خارج نطاق تغطية أحدث وسائل الدفاع الجوية المعادية والعودة إلى قواعدها بسلام.
ويمتلك الصاروخ ميزة خاصة للتخلص من عمليات الرصد والتشويش الراداري، بامتلاكه القدرة على تنفيذ مناورة تشبه عملية القفز إلى ارتفاعات شاهقة تصل إلى 40 كيلومترا، ثم الهبوط نحو الهدف في اتجاه عامودي يجعل عملية رصده غاية في الصعوبة، في ذات الوقت، الذي يمكنه التحليق نحو الهدف بارتفاع يتراوح بين 150 إلى 200 متر.