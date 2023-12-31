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لافروف: روسيا تدعو الفلسطينيين إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
لافروف: روسيا تدعو الفلسطينيين إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية
أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T07:29+0000
2023-12-31T07:42+0000
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وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وتبقى إحدى العقبات التي تعترض طريقها هي الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية".وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".ووفقا له، فإنه في أبريل/ نيسان 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية. ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار، وأضاف لافروف: "ويظل اقتراحنا مطروحا على الطاولة".وأردف، قائلا: "مؤخرا، في 20 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، شاركت في الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي، الذي انعقد في المغرب. لقد ناقشنا مع زملائي من عدد من الدول العربية الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لحله، وأظهرت المناقشة، من بين أمور أخرى، أننا متحدون من خلال الفهم المشترك للحاجة إلى استعادة الوحدة الفلسطينية بسرعة".
https://sputnikarabic.ae/20231230/متحدث-فتح-لـسبوتنيك-إجراءات-إسرائيل-في-الضفة-تهدف-للتضييق-على-السلطة-الفلسطينية-1084589644.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا
أخبار فلسطين اليوم, العالم, روسيا

لافروف: روسيا تدعو الفلسطينيين إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية

07:29 GMT 31.12.2023 (تم التحديث: 07:42 GMT 31.12.2023)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك
ويزر الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقاء مع وكالة سبوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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أفاد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن روسيا تدعو الحركات الفلسطينية إلى التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وقال لافروف في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "تدعو روسيا باستمرار إلى إطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية. وتبقى إحدى العقبات التي تعترض طريقها هي الافتقار إلى الوحدة الفلسطينية".

وتابع: "نحن ندعم الإجراءات التي يتخذها شركاؤنا، ولا سيما مصر والجزائر، بهدف حل هذه المشكلة. ومن جانبنا، فإننا نساعد أيضًا الأصدقاء الفلسطينيين على إيجاد حلول. وقد قدمنا ​​لهم منصة روسية للاجتماعات، ونشجعهم على التوحد حول البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأشار لافروف إلى أن الجانب الروسي، في اتصالاته مع ممثلي الحركات الفلسطينية، يوضح لهم "خطورة الانقسام على احتمالات قيام الدولة الفلسطينية".
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ووفقا له، فإنه في أبريل/ نيسان 2023، طرحت روسيا مبادرة لعقد مشاورات متعددة الأطراف لتنسيق الأساليب لضمان الوحدة الفلسطينية. ومن المقرر في المرحلة الثانية إشراك ممثلين عن الحركات الفلسطينية الرئيسية في الحوار، وأضاف لافروف: "ويظل اقتراحنا مطروحا على الطاولة".
وأردف، قائلا: "مؤخرا، في 20 ديسمبر(كانون الأول الجاري)، شاركت في الدورة السادسة لمنتدى التعاون الروسي العربي، الذي انعقد في المغرب. لقد ناقشنا مع زملائي من عدد من الدول العربية الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والخطوات الممكنة لحله، وأظهرت المناقشة، من بين أمور أخرى، أننا متحدون من خلال الفهم المشترك للحاجة إلى استعادة الوحدة الفلسطينية بسرعة".
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