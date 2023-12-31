عربي
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/مجلة-أمريكا-تصاب-بالذعر-بسبب-عمليات-روسيا-في-زابوروجيه-1084598966.html
مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه
مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T11:12+0000
2023-12-31T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_970f937b5abaeaa4f2ae1f110d516d29.jpg
وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقًا عسكريا روسيا في الجنوب، مضيفة أنه في حال تمكنت القوات الروسية من التقدم في ذلك المحور على الأقل مسافة كيلومتر إلى كيلومتر ونصف، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يتفاقم بشكل حاد.وأوضحت المجلة في تقريرها أن الوضع الميداني والعسكري صعب ومعقد بالنسبة للقوات الأوكرانية، بسبب حقيقة أنه تم القضاء على أكثر التشكيلات تدريبا وتسليحا في القوات المسلحة الأوكرانية، على محور الجنوب وهو اللواء الميكانيكي 47.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-بعد-إخفاقات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تذكروا-كلمات-بوتين-بشأن-المفاوضات-1084598054.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/10/1083198774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e51377acff78ab86708162b2db65f83f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه

11:12 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي.
وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقًا عسكريا روسيا في الجنوب، مضيفة أنه في حال تمكنت القوات الروسية من التقدم في ذلك المحور على الأقل مسافة كيلومتر إلى كيلومتر ونصف، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يتفاقم بشكل حاد.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: بعد إخفاقات القوات المسلحة الأوكرانية تذكروا كلمات بوتين بشأن المفاوضات
10:50 GMT
وأوضحت المجلة في تقريرها أن الوضع الميداني والعسكري صعب ومعقد بالنسبة للقوات الأوكرانية، بسبب حقيقة أنه تم القضاء على أكثر التشكيلات تدريبا وتسليحا في القوات المسلحة الأوكرانية، على محور الجنوب وهو اللواء الميكانيكي 47.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:03 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"..روسيا تدعو الفلسطينيين إلى الوحدة.. صور وفيديو08:02 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала