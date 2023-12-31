https://sputnikarabic.ae/20231231/مجلة-أمريكا-تصاب-بالذعر-بسبب-عمليات-روسيا-في-زابوروجيه-1084598966.html
مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه
مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T11:12+0000
2023-12-31T11:12+0000
2023-12-31T11:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقًا عسكريا روسيا في الجنوب، مضيفة أنه في حال تمكنت القوات الروسية من التقدم في ذلك المحور على الأقل مسافة كيلومتر إلى كيلومتر ونصف، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يتفاقم بشكل حاد.وأوضحت المجلة في تقريرها أن الوضع الميداني والعسكري صعب ومعقد بالنسبة للقوات الأوكرانية، بسبب حقيقة أنه تم القضاء على أكثر التشكيلات تدريبا وتسليحا في القوات المسلحة الأوكرانية، على محور الجنوب وهو اللواء الميكانيكي 47.وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231231/إعلام-بعد-إخفاقات-القوات-المسلحة-الأوكرانية-تذكروا-كلمات-بوتين-بشأن-المفاوضات-1084598054.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مجلة: أمريكا تصاب بالذعر بسبب عمليات روسيا في زابوروجيه
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الأحد، بأن الجبهة في مقاطعة زابوروجيه، قد تنهار بسبب القوة الساحقة للمدفعية والطيران الروسي.
وأشارت مجلة "فوربس" الأمريكية، إلى أن النتيجة الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا ستكون اختراقًا عسكريا روسيا في الجنوب، مضيفة أنه في حال تمكنت القوات الروسية من التقدم في ذلك المحور على الأقل مسافة كيلومتر إلى كيلومتر ونصف، فإن الوضع في الشرق والجنوب الشرقي بالنسبة للأوكرانيين سوف يتفاقم بشكل حاد.
وأوضحت المجلة في تقريرها أن الوضع الميداني والعسكري صعب ومعقد بالنسبة للقوات الأوكرانية، بسبب حقيقة أنه تم القضاء على أكثر التشكيلات تدريبا وتسليحا في القوات المسلحة الأوكرانية، على محور الجنوب وهو اللواء الميكانيكي 47.
وأطلقت روسيا، في 24 فبراير/ شباط 2022، عملية عسكرية خاصة لحماية سكان إقليم دونباس، وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.