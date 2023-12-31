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https://sputnikarabic.ae/20231231/مركز-المصالحة-الروسي-مقاتلتان-إسرائيليتان-نفذتا-هجوما-صاروخيا-في-محيط-مدينة-حلب-السورية-1084614000.html
مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان نفذتا هجوما صاروخيا في محيط مدينة حلب السورية
مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان نفذتا هجوما صاروخيا في محيط مدينة حلب السورية
أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم الأحد، أن طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز "إف -16" نفذتا هجوما صاروخيا انطلاقا من البحر... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T21:42+0000
2023-12-31T21:42+0000
روسيا
مركز المصالحة الروسي
أخبار سوريا اليوم
الطيران الإسرائيلي
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موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت في إفادة صحفية، إنه "من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، شنت مقاتلتان من طراز إف -16 تابعتان لسلاح الجوي الإسرائيلي، هجوما بستة صواريخ كروز في محيط مدينة حلب، انطلاقا من البحر المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري".من جهة أخرى، ذكر كوليت أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قيام طائرة إرهابية مسيرة بإسقاط عبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة اللاذقية السورية".وأشار كوليت إلى أنه تم تسجيل سبع هجمات على مواقع تابعة للقوات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنتها جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (الإرهابيين وكلاهما محظور في روسيا) في محافظات حلب واللاذقية وإدلب.
https://sputnikarabic.ae/20231230/الدفاعات-الجوية-السورية-تتصدى-لأهداف-معادية-في-سماء-محافظة-حلب-1084578883.html
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روسيا, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, الطيران الإسرائيلي
روسيا, مركز المصالحة الروسي, أخبار سوريا اليوم, الطيران الإسرائيلي

مركز المصالحة الروسي: مقاتلتان إسرائيليتان نفذتا هجوما صاروخيا في محيط مدينة حلب السورية

21:42 GMT 31.12.2023
© Photoالدفاعات الجوية السورية
الدفاعات الجوية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، فاديم كوليت، اليوم الأحد، أن طائرتان مقاتلتان إسرائيليتان من طراز "إف -16" نفذتا هجوما صاروخيا انطلاقا من البحر المتوسط، في محيط مدينة حلب السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقال كوليت في إفادة صحفية، إنه "من الساعة 17:14 إلى الساعة 17:27، يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول، شنت مقاتلتان من طراز إف -16 تابعتان لسلاح الجوي الإسرائيلي، هجوما بستة صواريخ كروز في محيط مدينة حلب، انطلاقا من البحر المتوسط، دون دخول المجال الجوي السوري".
وأكد كوليت أنه لم تقع إصابات نتيجة هذا الهجوم.
من جهة أخرى، ذكر كوليت أن "ثلاثة جنود سوريين أصيبوا بجروح نتيجة قيام طائرة إرهابية مسيرة بإسقاط عبوة ناسفة بدائية الصنع في محافظة اللاذقية السورية".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في سماء محافظة حلب
أمس, 14:49 GMT
وأشار كوليت إلى أنه تم تسجيل سبع هجمات على مواقع تابعة للقوات السورية خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة خفض التصعيد بإدلب، شنتها جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني (الإرهابيين وكلاهما محظور في روسيا) في محافظات حلب واللاذقية وإدلب.
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