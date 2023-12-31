عربي
https://sputnikarabic.ae/20231231/مستشار-أمريكي-سابق-يحذر-من-خطوة-قد-تمزق-الولايات-المتحدة-1084592574.html
مستشار أمريكي سابق يحذر من خطوة قد تمزق الولايات المتحدة
مستشار أمريكي سابق يحذر من خطوة قد تمزق الولايات المتحدة
أعلن ديفيد إكسلرود، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أن "الإقصاء المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب، عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من شأنه أن... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T05:29+0000
2023-12-31T05:29+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075538892_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_76c851029e9968661161a637b6e18a89.jpg
وحذر إكسلرود، في مقابلة تلفزيونية، بالقول: "لدي شكوك قوية جدا حول كل ذلك وأعتقد أنه سيمزق البلاد إذا لم يسمح له بالترشح، لأن عشرات الملايين من الناس يريدون التصويت له". وأضاف إكسلرود أنه إذا كان الديمقراطيون سيهزمون ترامب، فسيتعين عليهم "على الأرجح" أن "يفعلوا ذلك في صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن محاولات إقالة الرئيس السابق أدت إلى نتائج عكسية، فترامب بعد توجيه اتهامات مختلفة إليه اكتسب شعبية فقط، بحسب قوله.واعترف إكسلرود، بالقول: "لقد أجرينا هذه التجربة، ومنذ أن بدأت المحاكم الفيدرالية بتوجيه التهم إليه، بدأ يحصد الانتصارات".وكشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية، تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد"، في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى "الكابيتول"، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20231227/وزارة-العدل-الأمريكية-تطلب-من-المحكمة-منع-ترامب-من-تقديم-نفسه-كضحية-مؤامرة-سياسية--1084508981.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/05/1075538892_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_44c3698544f36e9d04ffef699a041e48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

مستشار أمريكي سابق يحذر من خطوة قد تمزق الولايات المتحدة

05:29 GMT 31.12.2023
© AFP 2023 / Bryan R. Smithأنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، قبل جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023
أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يصل إلى قاعة المحكمة في محكمة مانهاتن الجنائية في نيويورك، قبل جلسة الاستماع، الولايات المتحدة في 4 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© AFP 2023 / Bryan R. Smith
تابعنا عبر
أعلن ديفيد إكسلرود، مستشار الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، أن "الإقصاء المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب، عن خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة من شأنه أن "يمزق" الولايات المتحدة الأمريكية".
وحذر إكسلرود، في مقابلة تلفزيونية، بالقول: "لدي شكوك قوية جدا حول كل ذلك وأعتقد أنه سيمزق البلاد إذا لم يسمح له بالترشح، لأن عشرات الملايين من الناس يريدون التصويت له".
وأضاف إكسلرود أنه إذا كان الديمقراطيون سيهزمون ترامب، فسيتعين عليهم "على الأرجح" أن "يفعلوا ذلك في صناديق الاقتراع"، مشيرا إلى أن محاولات إقالة الرئيس السابق أدت إلى نتائج عكسية، فترامب بعد توجيه اتهامات مختلفة إليه اكتسب شعبية فقط، بحسب قوله.
وزارة العدل الأمربكية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
وزارة العدل الأمريكية تطلب من المحكمة منع ترامب من تقديم نفسه كضحية مؤامرة سياسية
27 ديسمبر, 19:32 GMT
واعترف إكسلرود، بالقول: "لقد أجرينا هذه التجربة، ومنذ أن بدأت المحاكم الفيدرالية بتوجيه التهم إليه، بدأ يحصد الانتصارات".
وكشفت صحيفة أمريكية، نقلا عن بيانات شركة محاماة، وجود دعاوى قضائية رفعت في 16 ولاية أمريكية، تطالب بمنع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من المشاركة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أنه توجد حاليا دعاوى قضائية معلقة في 16 ولاية على الأقل تزعم أن ترامب غير مؤهل للخدمة.
وبحسب الصحيفة، تزعم هذه الدعاوى القضائية أن ترامب شارك في "التمرد"، في إشارة إلى الأحداث المحيطة باقتحام مبنى "الكابيتول"، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، وهو ما يُزعم أنه يحرمه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية بموجب التعديل الرابع عشر من دستور الولايات المتحدة الأمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Люди проверяют завалы здания, разрушенного в результате авиаудара Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "أونروا": قطاع غزة يعاني من جوع كارثي.. صور وفيديو00:37 GMTБоевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة29 ديسمبر, 15:02 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала