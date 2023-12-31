https://sputnikarabic.ae/20231231/مستشار-أوكراني-سابق-زيلينسكي-يظهر-عجزه-الكامل-وعدم-كفاءته--1084608184.html
مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي يظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته
مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي يظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرد على فقدان السيطرة على ماريينكا. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T16:44+0000
2023-12-31T16:44+0000
2023-12-31T16:44+0000
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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "باعتبارها منطقة مأهولة بالسكان، وكنقطة دفاع استراتيجي، ضاعت ماريينكا. هل خسر زيلينسكي المدينة؟ يجب أن تكون مسؤولا أنت وزالوجني ووزير الدفاع عن هذا؟ بالطبع".وأشار سوسكين إلى أن زيلينسكي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية للقوات الأوكرانية بنهاية العام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231231/شويغو-للعسكريين-الروس-ما-تفعلونه-على-الجبهة-لا-يقدر-بثمن-ويجعلنا-أقرب-للانتصار-1084606778.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي يظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته
أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرد على فقدان السيطرة على ماريينكا.
وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "باعتبارها منطقة مأهولة بالسكان، وكنقطة دفاع استراتيجي، ضاعت ماريينكا. هل خسر زيلينسكي المدينة؟ يجب أن تكون مسؤولا أنت وزالوجني ووزير الدفاع عن هذا؟ بالطبع".
وأوضح سوسكين أن زيلينسكي وعد بأن القوات الأوكرانية ستعيد أرتيوموفسك ومدنا أخرى، ولكن نتيجة لذلك فقدوا المزيد من الأراضي".
وأشار سوسكين إلى أن زيلينسكي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية للقوات الأوكرانية بنهاية العام.
وختم سوسكين، بالقول: "لقد فشل زيلينسكي، والآن يظهر زيلينسكي عجزه الكامل وعدم كفاءته، علاوة على ذلك، تم الاستيلاء على السلطة بشكل غير دستوري في البلاد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.