https://sputnikarabic.ae/20231231/مستشار-أوكراني-سابق-زيلينسكي-يظهر-عجزه-الكامل-وعدم-كفاءته--1084608184.html

مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي يظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته

مستشار أوكراني سابق: زيلينسكي يظهر عجزه الكامل وعدم كفاءته

أفاد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، بأنه يجب على الرئيس فلاديمير زيلينسكي الرد على فقدان السيطرة على ماريينكا. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T16:44+0000

2023-12-31T16:44+0000

2023-12-31T16:44+0000

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وقال سوسكين على موقع "يوتيوب": "باعتبارها منطقة مأهولة بالسكان، وكنقطة دفاع استراتيجي، ضاعت ماريينكا. هل خسر زيلينسكي المدينة؟ يجب أن تكون مسؤولا أنت وزالوجني ووزير الدفاع عن هذا؟ بالطبع".وأشار سوسكين إلى أن زيلينسكي فشل في تحقيق أي نتائج إيجابية للقوات الأوكرانية بنهاية العام.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231231/شويغو-للعسكريين-الروس-ما-تفعلونه-على-الجبهة-لا-يقدر-بثمن-ويجعلنا-أقرب-للانتصار-1084606778.html

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