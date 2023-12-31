https://sputnikarabic.ae/20231231/مصر-تؤكد-أنها-لا-تتدخل-في-الشأن-الفلسطيني-واقتراحها-هو-لوقف-الحرب-في-غزة-1084593081.html

مصر تؤكد أنها لا تتدخل في الشأن الفلسطيني واقتراحها هو لوقف الحرب في غزة

مصر تؤكد أنها لا تتدخل في الشأن الفلسطيني واقتراحها هو لوقف الحرب في غزة

أكد رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، موقف مصر الرافض لأي تدخل في الشأن الفلسطيني، لافتا إلى أن مقترح بلاده يتعلق بوقف الحرب على قطاع غزة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-31T07:05+0000

2023-12-31T07:05+0000

2023-12-31T07:08+0000

طوفان الأقصى

مصر

غزة

قطاع غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العالم العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083650680_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ec7ab4365f00a563aed79cbd16d40798.jpg

وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الماضي، إطارا لمقترح محاولة تقريب وجهات النظر بين كل الأطراف المعنية، سعيا وراء حقن الدماء الفلسطينية، ووقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإعادة السلام والاستقرار للمنطقة.وحسب وكالة "أنباء العالم العربي"، قال ضياء رشوان، رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، أمس السبت، إن "كل ما يتعلق بموضوع القضية الفلسطينية، هو خاص بالشأن الفلسطيني فقط، ولا أحد يستطيع التدخل فيه".ونفى المسؤول المصري كل ما تردد حول تشكيل حكومة فلسطينية، بتدخل من أطراف خارجية.وأوضح رشوان أن "المقترح المصري، يتضمن هدنة إنسانية، لمدة 10 أيام، تفرِج خلالها حماس عن جميع الرهائن المحتجزين لديها من نساء وأطفال ومرضى، مقابل إفراج إسرائيل عن عدد مناسب يُتَفق عليه من السجناء الفلسطينيين لديها".ولضمان تنفيذ هذه الرؤية، أكد رشوان أنه "يجب على إسرائيل وقف جميع أشكال النشاط الجوي الإسرائيلي بما في ذلك المُسيرات وطائرات الاستطلاع، مع تكثيف إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تشمل الأدوية والمستلزمات الطبية والمحروقات والأغذية دون استثناء شمال القطاع".وأفاد رشوان بأن "مصر لم تتلق أية ردود بشأن المقترح من جانب الأطراف المعنية، حتى الآن".كما شدد على أن بلاده موقفها لم يتغير ويتلخص بضرورة إيجاد حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية عبر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967.وتواصل إسرائيل قصف قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ما تسبب في مقتل أكثر من 21 ألف شخص وإصابة ما يزيد عن 55 ألفا آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231229/حماس-تقدم-للقاهرة-ملاحظات-بشأن-المقترح-المصري-لإنهاء-الحرب-1084549092.html

مصر

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

طوفان الأقصى, مصر, غزة, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار