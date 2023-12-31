https://sputnikarabic.ae/20231231/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-لجمهوية-دونيتسك-مع-بداية-العام-الجديد--عاجل-1084614568.html
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة سبعة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T23:01+0000
2023-12-31T23:01+0000
2023-12-31T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو– سبوتنيك. وقال بوشيلين في تدوينة على قناة تلغرام، اليوم الاثنين، إنه "بحسب المعلومات الأولية، هناك حاليا سبعة جرحى جراء القصف الأوكراني للمنطقة".وأوضح رئيس دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز (MLRS) مع بداية العام الجديد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
يتبع
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة سبعة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة.
موسكو– سبوتنيك. وقال بوشيلين في تدوينة على قناة تلغرام، اليوم الاثنين، إنه "بحسب المعلومات الأولية، هناك حاليا سبعة جرحى جراء القصف الأوكراني للمنطقة".
وفي وقت لاحق، أعلن دينيس بوشيلين عن مقتل 3 أشخاص جراء الأوكراني لدونيتسك.
وأوضح رئيس دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز (MLRS) مع بداية العام الجديد.