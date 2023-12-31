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مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231231/مقتل-ثلاثة-أشخاص-وإصابة-آخرين-جراء-قصف-أوكراني-لجمهوية-دونيتسك-مع-بداية-العام-الجديد--عاجل-1084614568.html
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة سبعة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة. 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T23:01+0000
2023-12-31T23:01+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
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موسكو– سبوتنيك. وقال بوشيلين في تدوينة على قناة تلغرام، اليوم الاثنين، إنه "بحسب المعلومات الأولية، هناك حاليا سبعة جرحى جراء القصف الأوكراني للمنطقة".وأوضح رئيس دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز (MLRS) مع بداية العام الجديد.
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الأخبار
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا

مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين جراء قصف أوكراني لجمهوية دونيتسك مع بداية العام الجديد -عاجل

23:01 GMT 31.12.2023
© Sputnikصورة عاجل "سبوتنيك" الجديدة
صورة عاجل سبوتنيك الجديدة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، إصابة سبعة أشخاص جراء قصف القوات الأوكرانية لمقاطعة دونيتسك ليلة رأس السنة.
موسكو– سبوتنيك. وقال بوشيلين في تدوينة على قناة تلغرام، اليوم الاثنين، إنه "بحسب المعلومات الأولية، هناك حاليا سبعة جرحى جراء القصف الأوكراني للمنطقة".
وفي وقت لاحق، أعلن دينيس بوشيلين عن مقتل 3 أشخاص جراء الأوكراني لدونيتسك.
وأوضح رئيس دونيتسك الشعبية، أن القوات الأوكرانية قصفت الجمهورية بـ15 صاروخًا من طراز (MLRS) مع بداية العام الجديد.
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