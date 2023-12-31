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نائب الأمين العام لـ"حزب الله": على تل أبيب وقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان
نائب الأمين العام لـ"حزب الله": على تل أبيب وقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان
أفاد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأنه "على إسرائيل أن توقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان". 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T12:15+0000
2023-12-31T12:15+0000
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وقال قاسم: "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في ‏موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع ‏إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".وتابع: "مع التمادي في قصف المدنيين في لبنان، هذا يعني أن الرد سيكون أقوى ‏وسيكون متناسبًا مع العدوان الإسرائيلي".وأضاف: "على الرغم من أننا نعلم أن التضحيات ‏التي نقدمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعًا خطيرًا على ‏فلسطين والمنطقة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 4 بيانات له، أمس السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في جنوب لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-هجوم-واسع-على-أهداف-لـ-حزب-الله-في-الأراضي-اللبنانية-1084559942.html
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لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم
لبنان, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العالم

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": على تل أبيب وقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان

12:15 GMT 31.12.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أفاد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأنه "على إسرائيل أن توقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان".
وقال قاسم: "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في ‏موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع ‏إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".

وأضاف: "لا تستطيع إسرائيل إعادة المستوطنين إلى الشمال في ‏قلب المعركة ولا تستطيع أن تحصل على أي مكسب لا في هذه المعركة ولا في نهايتها، وعليها أولًا أن توقف ‏حرب غزة لتتوقف الحرب في لبنان".

وتابع: "مع التمادي في قصف المدنيين في لبنان، هذا يعني أن الرد سيكون أقوى ‏وسيكون متناسبًا مع العدوان الإسرائيلي".

وأكد قاسم، بالقول: "اتخذنا قرارنا بأن نكون في حالة حرب ومواجهة على جبهة ‏الجنوب في مواجهة إسرائيل، بتناسب ينسجم مع متطلبات المعركة".

وأضاف: "على الرغم من أننا نعلم أن التضحيات ‏التي نقدمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعًا خطيرًا على ‏فلسطين والمنطقة".
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على طول طريق بالقرب من بلدة كريات شمونة على الحدود مع لبنان، 31 أكتوبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2023
الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ هجوم واسع على أهداف لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية
29 ديسمبر, 15:26 GMT
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 4 بيانات له، أمس السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في جنوب لبنان.

وأفادت مصادر ميدانية من جنوبي لبنان لـ"سبوتنيك"، أمس السبت، أن "الطيران الحربي الإسرائيلي، شنّ غارتين على أطراف بلدة كفركلا، واستهدف بالمدفعية الثقيلة موقع تلة العاصي مقابل ميس الجبل".

وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
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