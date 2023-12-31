https://sputnikarabic.ae/20231231/نائب-الأمين-العام-لـحزب-الله-على-تل-أبيب-وقف-الحرب-على-غزة-من-أجل-وقف-الحرب-في-لبنان-1084600177.html

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": على تل أبيب وقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان

نائب الأمين العام لـ"حزب الله": على تل أبيب وقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان

أفاد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، نعيم قاسم، بأنه "على إسرائيل أن توقف الحرب على غزة من أجل وقف الحرب في لبنان". 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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وقال قاسم: "إسرائيل ليست في موقع أن تفرض خياراتها، بل هي في ‏موقع أن ترد وتواجه صلابة المقاومة في رد العدوان وفي رفض تثبيت المشروع الإسرائيلي وفي منع ‏إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة ولبنان والمنطقة".وتابع: "مع التمادي في قصف المدنيين في لبنان، هذا يعني أن الرد سيكون أقوى ‏وسيكون متناسبًا مع العدوان الإسرائيلي".وأضاف: "على الرغم من أننا نعلم أن التضحيات ‏التي نقدمها كبيرة ولكن هذه التضحيات مهمة ومطلوبة وتدفع تضحيات أكبر، وتكسر مشروعًا خطيرًا على ‏فلسطين والمنطقة".وأعلن "حزب الله" اللبناني، في 4 بيانات له، أمس السبت، عن استهداف مواقع للجيش الإسرائيلي وتمركزات لجنوده في جنوب لبنان.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 بالمئة من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.

https://sputnikarabic.ae/20231229/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تنفيذ-هجوم-واسع-على-أهداف-لـ-حزب-الله-في-الأراضي-اللبنانية-1084559942.html

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