https://sputnikarabic.ae/20231231/نتنياهو-الجيش-الإسرائيلي-هو-الذي-سيحكم-غزة-والقطاع-سيكون-منزوع-السلاح-1084602703.html

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هو الذي سيحكم غزة والقطاع سيكون منزوع السلاح

نتنياهو: الجيش الإسرائيلي هو الذي سيحكم غزة والقطاع سيكون منزوع السلاح

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن الجيش الإسرائيلي هو الذي سيحكم غزة والقطاع سيكون منزوع السلاح. 31.12.2023, سبوتنيك عربي

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ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن نتنياهو أن الموعد المحدد لمناقشة "اليوم التالي" للحرب على غزة يأتي عندما ينزع السلاح من القطاع، ولن تكون هناك قوة إلا إسرائيل، لكونها القادرة على القيام بذلك.وشدد رئيس الوزراء الإسرائيلي على أن حينما تكون إسرائيل وحدها القادرة على ذلك ويتم نزع سلاح الفلسطينيين من القطاع، سيتم طرح مناقشة اليوم التالي للحرب على غزة.وفي سياق متصل، أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأحد، إسقاط مروحية إسرائيلية من طراز "أباتشي" جنوب حي الزيتون في مدينة غزة.وقالت "القسام" في بيان لها عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام وكتائب المجاهدين تستهدفان طائرة "أباتشي" صهيونية جنوب حي الزيتون بمدينة غزة، بصاروخ "سام 7". وجاء في بيان آخر لـ"كتائب القسام": "مجاهدو القسام يستهدفون قوات صهيونية خاصة شرق حي التفاح بالعبوات والقذائف ويشتبكون معها بالأسلحة الرشاشة".وجاء في بيان لاحق: "كتائب القسام تستهدف 5 آليات صهيونية في منطقة التفاح والدرج بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105".واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس