https://sputnikarabic.ae/20231231/5-بنادق-هجومية-تستخدم-نفس-طلقات-كلاشنيكوف-أ-كا-47-الروسية-1084602872.html
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية
أثبتت النسخة الأولى من بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية التي تحمل الاسم "أ كا-47"، كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة، وهو ما... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-31T13:53+0000
2023-12-31T13:53+0000
2023-12-31T13:53+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
سلاح روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1f/1084602373_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_35bda9365f61f075e8c7740f2706948e.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/1f/1084602373_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_143a21bd3b4cad5bd57fac7ab7e5c3ca.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية
أثبتت النسخة الأولى من بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية التي تحمل الاسم "أ كا-47"، كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة، وهو ما جعل روسيا تواصل تطويرها سواء بذات الأعيرة النارية أو بأعيرة نارية مختلفة حتى وصل عدد نسخها إلى 16 نسخة.