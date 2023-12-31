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القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
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https://sputnikarabic.ae/20231231/5-بنادق-هجومية-تستخدم-نفس-طلقات-كلاشنيكوف-أ-كا-47-الروسية-1084602872.html
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية
أثبتت النسخة الأولى من بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية التي تحمل الاسم "أ كا-47"، كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة، وهو ما... 31.12.2023, سبوتنيك عربي
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انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика
انفوجرافيك, سلاح روسيا, инфографика

5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف "أ كا-47" الروسية

13:53 GMT 31.12.2023
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أثبتت النسخة الأولى من بنادق "كلاشنيكوف" الهجومية التي تحمل الاسم "أ كا-47"، كفاءتها القتالية وموثوقيتها بفضل بساطة التصميم وسهولة الاستخدام والصيانة، وهو ما جعل روسيا تواصل تطويرها سواء بذات الأعيرة النارية أو بأعيرة نارية مختلفة حتى وصل عدد نسخها إلى 16 نسخة.
5 بنادق هجومية تستخدم نفس طلقات كلاشنيكوف أ كا - 47 الروسية - سبوتنيك عربي
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