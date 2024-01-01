https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-أنباء-عن-هجوم-من-أنصار-الله-لمهاجمة-سفينة-أمريكية-بالبحر-الأحمر-ومصدر-بالجماعة-ينفي-1084636704.html

إعلام: أنباء عن هجوم من أنصار الله على سفينة أمريكية بالبحر الأحمر... ومصدر بالجماعة ينفي

إعلام: أنباء عن هجوم من أنصار الله على سفينة أمريكية بالبحر الأحمر... ومصدر بالجماعة ينفي

نفى مصدر في جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الاثنين، "وقوع أي اشتباكات مع سفينة حربية أمريكية في البحر الأحمر". 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T21:43+0000

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جاء ذلك في خبر عاجل نشرته قناة "الجزيرة" القطرية، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، بأن جماعة "أنصار الله" هاجمت سفينة حربية أمريكية بالبحر الأحمر، وسط تقارير تشير إلى تبادل كثيف لإطلاق النار.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، أمس الأحد، أن "قوات العدو الأمريكي اعتدت على 3 زوارق، ما أدى إلى مقتل 10 من قوات البحرية اليمنية".وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان له، إن "القوات الأمريكية تتحمل تبعات استهداف زوارق قواتنا في البحر الأحمر"، مضيفا أن "تحركات القوات الأمريكية في البحر الأحمر لحماية السفن الإسرائيلية لن تمنعنا من نصرة أهلنا في غزة".وتابع: "نجدد نصحنا لكل الدول بعدم الانجرار لخطط العدو الأمريكي الرامية لتوريطها في البحر الأحمر"، مهيبا "ببقية الدول عدم الانخراط بالمسلك الأمريكي الخطير لما له من تداعيات سلبية قد تؤثر على الجميع".ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصدرين ملاحيين بالحديدة، في وقت سابق اليوم، أنباء عن مقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر، مشيرين إلى أن "4 ناجين وصلوا إلى الحديدة ومعهم جريحان نقلا إلى مستشفى الصماد".وفي وقت سابق، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في البحر الأحمر، أحبطت هجوما على سفينة قبالة سواحل اليمن.وأضافت الهيئة أنه "قد ورد بلاغ من إحدى السفن حول تعرضها لهجوم من قبل 3 قوارب صغيرة على جانب الميناء، وتم تبادل لإطلاق النار".وبدورها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إغراق زوارق لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، ومقتل طاقمها في أثناء مهاجمتها سفينة شحن تجارية قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوب البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفنًا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر.وتضم القوة 10 دول هي: الولايات المتحدة، وبريطانيا، والبحرين، وكندا، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، وسيشيل، وإسبانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240101/قيادي-في-أنصار-الله-لـسبوتنيك-أمريكا-وبريطانيا-ستدفعان-ثمنا-باهظا-لاستهدافهما-قواتنا-البحرية-1084634269.html

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