عربي
https://sputnikarabic.ae/20240101/إعلام-زالوجني-يستطيع-إقالة-زيلينسكي-بشكل-قانوني-خلال-ثلاثة-أيام-1084618200.html
إعلام: زالوجني يستطيع إقالة زيلينسكي بشكل قانوني خلال ثلاثة أيام
إعلام: زالوجني يستطيع إقالة زيلينسكي بشكل قانوني خلال ثلاثة أيام
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن احتجاجات الميدان بهدف وصول القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T07:55+0000
2024-01-01T07:55+0000
أخبار أوكرانيا
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_0:153:3000:1841_1920x0_80_0_0_3343ed10b2803b9838b6189ebc6a5c64.jpg
وقال بورتنيك في مقابلة مع قناة "نعم إنه كذلك" على "يوتيوب": "من السهل أن تجري احتجاجات في الميدان في أوكرانيا...ثلاثة أيام كحد أقصى".ووفقاً للمحلل، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أنصار زالوجني، ستكون إضفاء الشرعية على تغيير السلطة من أجل إرضاء حلفاء كييف الغربيين.وأضاف، بورتنيك: "في الواقع، السلطة في يد رئيس الوزراء، لأن الائتلاف ورئيس البرلمان تحت سيطرته. إنه الرئيس الحقيقي".وفي السابق، كتبت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني، وأشار صحفيون من صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا للرئيس الأوكراني، إذا قرر بدء حياته السياسية.وفي وقت سابق، أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية، لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح فلاديمير زيلينسكي، سابقًا.
https://sputnikarabic.ae/20231230/ضابط-سابق-لدى-الاستخبارات-الأمريكية-يحذر-زيلينسكي-من-كارثة-1084576079.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084286352_171:0:2830:1994_1920x0_80_0_0_02b64578e9e652573d974243c6c022d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا

إعلام: زالوجني يستطيع إقالة زيلينسكي بشكل قانوني خلال ثلاثة أيام

07:55 GMT 01.01.2024
© AP Photoالقائد العام للجيش الأوكراني زالوجني
القائد العام للجيش الأوكراني زالوجني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo
تابعنا عبر
أفاد مدير المعهد الأوكراني لتحليل السياسات وإدارتها، رسلان بورتنيك، بأن احتجاجات الميدان بهدف وصول القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى السلطة يمكن تنفيذها في ثلاثة أيام فقط.
وقال بورتنيك في مقابلة مع قناة "نعم إنه كذلك" على "يوتيوب": "من السهل أن تجري احتجاجات في الميدان في أوكرانيا...ثلاثة أيام كحد أقصى".

وأشار إلى أن مركزه التحليلي وضع نموذجًا لوصول القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، إلى السلطة دون إجراء انتخابات رئاسية. ووفقا له، فإن الانقلاب الجديد في أوكرانيا سيتم في شكل "احتجاج جماهيري سريع".

ووفقاً للمحلل، فإن المشكلة الرئيسية التي يواجهها أنصار زالوجني، ستكون إضفاء الشرعية على تغيير السلطة من أجل إرضاء حلفاء كييف الغربيين.

واقترح بورتنيك تشكيل تحالف مع القائد الأعلى في البرلمان الأوكراني، والذي سيؤدي رسميًا إلى إقالة فلاديمير زيلينسكي، من السلطة، وسيتولى رئيس "الرادا" (البرلمان) مهام رئيس أوكرانيا، في حين سيتم تعيين زالوجني، رئيسا للوزراء.

وأضاف، بورتنيك: "في الواقع، السلطة في يد رئيس الوزراء، لأن الائتلاف ورئيس البرلمان تحت سيطرته. إنه الرئيس الحقيقي".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط سابق لدى الاستخبارات الأمريكية يحذر زيلينسكي من كارثة
30 ديسمبر 2023, 13:14 GMT
وفي السابق، كتبت العديد من وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية عن صراع محتمل بين زيلينسكي وزالوجني، وأشار صحفيون من صحيفة "واشنطن بوست"، إلى أن القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين مواطنيه، يمكن أن يشكل تهديدا للرئيس الأوكراني، إذا قرر بدء حياته السياسية.

وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد موقع "سترانا"، نقلًا عن مصدر في الدوائر السياسية المحلية، أن رئيس نظام كييف يريد إجراء انتخابات في البلاد، لكن لن يتم الإعلان عن هذه الانتخابات إلا بعد الحصول على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني فيها.

وفي وقت سابق، أفاد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، بأن القيادة العسكرية الأوكرانية، لم تتقدم بطلب لتعبئة 500 ألف شخص، كما صرح فلاديمير زيلينسكي، سابقًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала