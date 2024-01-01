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https://sputnikarabic.ae/20240101/الإنفاق-الدفاعي-للدول-المشاركة-في-التحالف-البحري-ضد-أنصار-الله-1084630631.html
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"
تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بسبب استخدام أسلحة باهظة الثمن للتصدي لأسلحة "أنصار الله"، الزهيدة الثمن، فبينما لا تتجاوز تكلفة الطائرة المسيرة لـ"أنصار... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T16:34+0000
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ويقدر إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ10 المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد "أنصار الله" بنحو 970 مليار دولار.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد "أنصار الله"

16:34 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 16:59 GMT 01.01.2024)
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تواجه الولايات المتحدة الأمريكية أزمة بسبب استخدام أسلحة باهظة الثمن للتصدي لأسلحة "أنصار الله"، الزهيدة الثمن، فبينما لا تتجاوز تكلفة الطائرة المسيرة لـ"أنصار الله" أكثر من ألفي دولار، فإن تدميرها يحتاج لصاروخ تكلفته مليوني دولار لاعتراضها وتدميرها.
ويقدر إجمالي حجم الإنفاق الدفاعي للدول الـ10 المشاركة في تحالف "حارس الازدهار"، الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة الأمريكية ضد "أنصار الله" بنحو 970 مليار دولار.
الإنفاق الدفاعي للدول المشاركة في التحالف البحري ضد أنصار الله - سبوتنيك عربي
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