https://sputnikarabic.ae/20240101/البيشمركة-الكردية-في-العراق-سنرد-بصورة-مناسبة-على-هجوم-المسيرات-الذي-استهدف-أحد-مقراتنا-1084626929.html

البيشمركة الكردية في العراق: سنرد بصورة مناسبة على هجوم المسيرات الذي استهدف أحد مقراتنا

البيشمركة الكردية في العراق: سنرد بصورة مناسبة على هجوم المسيرات الذي استهدف أحد مقراتنا

أدانت وزارة شؤون البيشمركة في حكومة إقليم كردستان بالعراق، اليوم الإثنين، قصف مقر لها في أربيل، داعية الحكومة العراقية والتحالف الدولي إلى إيقاف هذه الهجمات. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T14:30+0000

2024-01-01T14:30+0000

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العراق

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وقالت البيشمركة، في بيان لها: "سيكون لها حق الرد بالصورة اللازمة والمناسبة"، مؤكدة أن "استقرار وأمان وأمن إقليم كردستان ضمان لأمان واستقرار العراق والمنطقة"، حسب موقع "رووداو" الكردي.وأعربت الحكومة العراقية، في وقت ساق اليوم، عن "استغرابها من تصريحات حكومة إقليم كردستان التي تضمنت اتهامات غير واقعية".وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، في بيان، إن "بيان حكومة إقليم كردستان تضمن معلومات مضللة وأكاذيب باطلة"، مؤكدا أن "الاتهامات بتجويع سكان إقليم كردستان باطلة وغير صحيحة"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف العوادي أن "تصريحات حكومة كردستان العراق تضر بالاستقرار السياسي والاجتماعي"، مجددا رفض الحكومة لأي اعتداء يستهدف أي أرض عراقية في الإقليم أو باقي المحافظات".وتابع: "من واجبنا حفظ الأمن والاستقرار في كل العراق ولا نفرق بين مواطنينا"، مؤكدا أن "التسرع في إطلاق الأحكام والإدلاء بتصريحات تفتقر للدقة، يسهم في تعقيد المشهد السياسي والحكومي".وأكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني ضرورة أن تنظر الحكومة الاتحادية إلى أي هجوم على إقليم كردستان على أنه هجوم على العراق بأكمله.وكانت حكومة إقليم كردستان العراق قالت: إن مقراً للقوات الأمنية الكردية في محافظة أربيل في شمال البلاد تعرّض لهجوم بطائرتين مسيرتين أسفر عن أضرار مادية، متهمة جماعات خارجة عن القانون يتم تمويلها من حكومة بغداد بتنفيذه.

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https://sputnikarabic.ae/20231231/الحكومة-العراقية-تصريحات-حكومة-إقليم-كردستان-تضمنت-اتهامات-غير-واقعية-1084607034.html

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