https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسريح-وحدات-جديدة-من-الاحتياط-1084615376.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط
الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية سحب عدد من جنود الاحتياط الذين شاركوا في المعارك في قطاع غزة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم المدنية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T01:40+0000
2024-01-01T01:40+0000
2024-01-01T01:40+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هؤلاء الجنود سيُعودون إلى وظائفهم الأصلية للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي.وأوضح أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، مع التأكيد على استمرار الاستعداد لمواجهة تحديات مستقبلية والاستمرار في القتال خلال العام القادم.تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق سراح خمسة ألويات كانت تشارك في القتال في غزة سابقًا، ويُفترض أن تتبع هذه الخطوة تسريحًا إضافيًا لواءين، جزء من خطة أوسع لتسريح وحدات إضافية على فترات منتظمة، قد تتضمن إطلاق سراح لواءات إضافية في المستقبل.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/تغطية-مباشرة-لـ-طوفان-الأقصى-صواريخ-الفصائل-الفلسطينية-تضيء-سماء-تل-أبيب-مع-بدء-العام-الجديد-1084615137.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط
بدأ الجيش الإسرائيلي عملية سحب عدد من جنود الاحتياط الذين شاركوا في المعارك في قطاع غزة، بهدف إعادتهم إلى حياتهم المدنية.
أشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن هؤلاء الجنود سيُعودون إلى وظائفهم الأصلية للمساهمة في إحياء الاقتصاد الإسرائيلي.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هجاري، يوم الأحد، إن بعض جنود الاحتياط سيعودون إلى عائلاتهم في الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن هذا القرار سيشجع على إعادة إحياء الاقتصاد.
وأوضح أن الجيش يحتاج إلى التخطيط للمستقبل، مع التأكيد على استمرار الاستعداد لمواجهة تحديات مستقبلية
والاستمرار في القتال خلال العام القادم.
تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق سراح خمسة ألويات كانت تشارك في القتال في غزة سابقًا، ويُفترض أن تتبع هذه الخطوة تسريحًا إضافيًا لواءين، جزء من خطة أوسع لتسريح وحدات إضافية على فترات منتظمة، قد تتضمن إطلاق سراح لواءات إضافية في المستقبل.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع
، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.