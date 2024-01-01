https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-170-جنديا-منذ-بدء-العملية-البرية-في-غزة--1084617188.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه خلال العملية البرية في قطاع غزة، ارتفعت إلى 170 جنديا، من بينهم 18 قتلوا بنيران صديقة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T07:05+0000

2024-01-01T07:05+0000

2024-01-01T07:05+0000

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وبحسب بيانات حديثة نشرها الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فإنه "منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، قُتل 170 جنديا وضابطا، من بينهم 29 في حوادث عملياتية، ما يمثل 17% من إجمالي الجنود القتلى بالقطاع"، وفق صحيفة "هآرتس"، وإذاعة الجيش الإسرائيلي.ومن بين القتلى، 18 جنديا قتلوا برصاص زملائهم (نيران صديقة)، وقُتل اثنين نتيجة خروج الرصاص من بنادقهم بطريق الخطأ، و9 في حوادث تتعلق بالذخيرة أو الأسلحة أو تعرضوا للدهس من قبل قولت الجيش الإسرائيلي.ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يخوض جنود الجيش الإسرائيلي حربا برية شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.يشار إلى العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 506، بعد إعلان الجيش، أمس الأحد، مقتل جنديين اثنين في معارك بوسط وجنوبي قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

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