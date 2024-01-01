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https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-170-جنديا-منذ-بدء-العملية-البرية-في-غزة--1084617188.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه خلال العملية البرية في قطاع غزة، ارتفعت إلى 170 جنديا، من بينهم 18 قتلوا بنيران صديقة. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T07:05+0000
2024-01-01T07:05+0000
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وبحسب بيانات حديثة نشرها الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فإنه "منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، قُتل 170 جنديا وضابطا، من بينهم 29 في حوادث عملياتية، ما يمثل 17% من إجمالي الجنود القتلى بالقطاع"، وفق صحيفة "هآرتس"، وإذاعة الجيش الإسرائيلي.ومن بين القتلى، 18 جنديا قتلوا برصاص زملائهم (نيران صديقة)، وقُتل اثنين نتيجة خروج الرصاص من بنادقهم بطريق الخطأ، و9 في حوادث تتعلق بالذخيرة أو الأسلحة أو تعرضوا للدهس من قبل قولت الجيش الإسرائيلي.ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يخوض جنود الجيش الإسرائيلي حربا برية شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.يشار إلى العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 506، بعد إعلان الجيش، أمس الأحد، مقتل جنديين اثنين في معارك بوسط وجنوبي قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تسريح-وحدات-جديدة-من-الاحتياط-1084615376.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 170 جنديا منذ بدء العملية البرية في غزة

07:05 GMT 01.01.2024
© AP Photo / Bernat Armangueأسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
أسرة الرقيب الإسرائيلي، شاي أرفاس، يبكون في جنازته، بعد قتله خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة، 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
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أعلن الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه خلال العملية البرية في قطاع غزة، ارتفعت إلى 170 جنديا، من بينهم 18 قتلوا بنيران صديقة.
وبحسب بيانات حديثة نشرها الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فإنه "منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة، قُتل 170 جنديا وضابطا، من بينهم 29 في حوادث عملياتية، ما يمثل 17% من إجمالي الجنود القتلى بالقطاع"، وفق صحيفة "هآرتس"، وإذاعة الجيش الإسرائيلي.
ومن بين القتلى، 18 جنديا قتلوا برصاص زملائهم (نيران صديقة)، وقُتل اثنين نتيجة خروج الرصاص من بنادقهم بطريق الخطأ، و9 في حوادث تتعلق بالذخيرة أو الأسلحة أو تعرضوا للدهس من قبل قولت الجيش الإسرائيلي.
ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يخوض جنود الجيش الإسرائيلي حربا برية شمالي ووسط وجنوبي قطاع غزة.
جندي يقف في ما يقول الجيش الإسرائيلي إنه نفق حفره مقاتلو حماس داخل مجمع مستشفى الشفاء في مدينة غزة شمال قطاع غزة، وسط معارك مستمرة بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية المسلحة ، في 22 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن تسريح وحدات جديدة من الاحتياط
01:40 GMT
يشار إلى العدد الإجمالي للقتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر 2023، ارتفع إلى 506، بعد إعلان الجيش، أمس الأحد، مقتل جنديين اثنين في معارك بوسط وجنوبي قطاع غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
وزير الخارجية الإيراني: أصدقاء الكيان الصهيوني يفكرون لمرحلة ما بعد إسرائيل
أمس, 21:32 GMT
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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