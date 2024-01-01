https://sputnikarabic.ae/20240101/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مهاجمة-خلية-لـ-حزب-الله-كانت-تهم-بإطلاق-طائرات-مسيرة-1084624950.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة خلية لـ "حزب الله" كانت تهم بإطلاق طائرات مسيرة

الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة خلية لـ "حزب الله" كانت تهم بإطلاق طائرات مسيرة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، إنه هاجم خلية تابعة لـ "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية كانت تهم بإطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل. 01.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-01T13:01+0000

2024-01-01T13:01+0000

2024-01-01T13:01+0000

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار حزب الله

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/18/1083429172_94:0:1372:719_1920x0_80_0_0_a34b5222225b9d4ec074c0c0eeb00f43.jpg

وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" قال الجيش: "في الصباح، رصد الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية من منظمة حزب الله، حاولت إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "هاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ الإطلاق ودمرت الطائرات المسيرة التي استخدمتها".وزعم الجيش أن مقاتلي "حزب الله"، حاولوا إطلاق طائرات مسيرة معادية من منطقة مارون الراس القريبة من حدود إسرائيل من بيئة مدنية.وتابع "هذا مثال آخر على الاستغلال السافر الذي تقوم به المنظمة الإرهابية للسكان والمرافق المدنية".وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه أيضا، إن مقاتلاته ضربت بنى تحتية تابعة لـ "حزب الله" في الأراضي اللبنانية.ولم يعلق "حزب الله" على البيان الإسرائيلي حتى الساعة 12:50 (توقيت غرينتش).وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

إسرائيل

لبنان

أخبار لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, أخبار العالم الآن, أخبار حزب الله, إسرائيل, لبنان, أخبار لبنان