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https://sputnikarabic.ae/20240101/الرئاسة-الفلسطينية-ترفض-تكليف-توني-بلير-بقيادة-جهود-لتهجير-الفلسطينيين-من-قطاع-غزة-1084631917.html
الرئاسة الفلسطينية ترفض تكليف توني بلير بقيادة جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
الرئاسة الفلسطينية ترفض تكليف توني بلير بقيادة جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها الشديد لتقارير تحدثت عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئيسا لفريق عمل لتهجير الفلسطينيين من... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T17:10+0000
2024-01-01T17:10+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين: "عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً".واعتبر البيان أن توني بلير "يبدو أنه يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".وذكرت الرئاسة بحسب البيان أنها تعتبر توني بلير "شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للمواطنين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين".يأتي ذلك بعدما أفادت القناة "12" الإسرائيلية يوم أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير توجه إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، في اجتماعات لم يتم الإعلان عنها، بهدف التوسط بين الدول العربية وتل أبيب بشأن "اليوم التالي" للحرب في غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240101/الخارجية-الفلسطينية-نتابع-باهتمام-أنباء-تولي-توني-بلير-مهمة-الإخلاء-الطوعي-لشعبنا-من-غزة-1084624278.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن

الرئاسة الفلسطينية ترفض تكليف توني بلير بقيادة جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

17:10 GMT 01.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbairتوجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين
توجه الفلسطينيين إلى جنوب قطاع غزة عبر ممر صلاح الدين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
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أعربت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن رفضها الشديد لتقارير تحدثت عن تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، رئيسا لفريق عمل لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
القاهرة - سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الاثنين: "عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد لأي محاولات مشبوهة لتكليف المدعو توني بلير أو غيره بالعمل من أجل تهجير المواطنين من قطاع غزة، معتبرة ذلك عملاً مداناً ومرفوضاً".
وأضاف البيان: "سنطالب حكومة بريطانيا بعدم السماح بهذا العبث في مصير الشعب الفلسطيني ومستقبله، كما سنطالب الأمين العام للأمم المتحدة بعمل ما يمكن، من أجل عدم السماح بمثل هذه الأعمال المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية، والتي تمثل تدخلاً وعملاً لا يخدم سوى مصالح إسرائيل والإساءة إلى الشعب الفلسطيني وإلى حقوقه، ودفعه إلى التخلي عن أرضه".
واعتبر البيان أن توني بلير "يبدو أنه يقوم باستكمال إعلان بلفور الذي أصدرته حكومة بريطانيا بمشاركة أمريكية، والذي أسس لمأساة الشعب الفلسطيني، وإشعال عشرات الحروب في المنطقة".
حدود غزة ومصر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
الخارجية الفلسطينية: نتابع باهتمام أنباء تولي توني بلير مهمة الإخلاء الطوعي لشعبنا من غزة
13:06 GMT
وذكرت الرئاسة بحسب البيان أنها تعتبر توني بلير "شخصاً غير مرغوب فيه في الأراضي الفلسطينية".
وفي وقت سابق اليوم، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان إنها "تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل على الإخلاء الطوعي للمواطنين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين".
يأتي ذلك بعدما أفادت القناة "12" الإسرائيلية يوم أمس الأحد، بأن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير توجه إلى إسرائيل الأسبوع الماضي، والتقى برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس، في اجتماعات لم يتم الإعلان عنها، بهدف التوسط بين الدول العربية وتل أبيب بشأن "اليوم التالي" للحرب في غزة.
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