https://sputnikarabic.ae/20240101/القسام-تستهدف-تجمعات-للقوات-الإسرائيلية-فيديو-1084629684.html
"القسام" تستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية... فيديو
"القسام" تستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية... فيديو
صرحت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين أنها استهدفت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T15:59+0000
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ونشرت "القسام" فيديو عبر قناتها على "تلغرام" يوثق قيام قواتها باستهداف القوات الإسرائيلية.وقالت في بيان لاحق لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".وأشارت إلى أن: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة غزة".وأعلنت "القسام"، يوم أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Skylark-2" كانت في مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/القسام-تعلن-إسقاط-مروحية-إسرائيلية-شمالي-قطاع-غزة-1084601406.html
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أخبار فلسطين اليوم, العالم, غزة
أخبار فلسطين اليوم, العالم, غزة
"القسام" تستهدف تجمعات للقوات الإسرائيلية... فيديو
صرحت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الاثنين أنها استهدفت حشودا للجيش الإسرائيلي غرب بيت لاهيا شمال قطاع غزة بقذائف الهاون.
ونشرت "القسام" فيديو عبر قناتها على "تلغرام" يوثق قيام قواتها باستهداف القوات الإسرائيلية.
وقالت في بيان لاحق لها: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير عين نفق مفخخة في قوة صهيونية راجلة في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح".
وأضافت في بيان: "تمكن مجاهدو القسام من تفجير منزل تم تفخيخه مسبقاً بعد أن تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال بالعبوات الناسفة وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة القرارة شمال مدينة خانيونس".
وأشارت إلى أن: "كتائب القسام تستهدف دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في منطقة القرارة شمال مدينة غزة".
وفي وقت سابق من اليوم، قالت "القسام"، في بيان لها، عبر قناتها على "تلغرام": "كتائب القسام تسيطر على طائرة "درون" صهيونية كانت في مهمة استخباراتية للعدو في بيت حانون شمال قطاع غزة".
وأعلنت "القسام"، يوم أمس الأحد، أنها أسقطت طائرة استطلاع إسرائيلية من طراز "Skylark-2" كانت في مهمة استخبارية في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة
، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل حربا مدمرة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 21 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.