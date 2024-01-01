https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات تحمل صواريخ "ستورم شادو". 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:49+0000
2024-01-01T11:49+0000
2024-01-01T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهدفت القوات الروسية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة البنية التحتية للمطارات التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، وتم تحقيق هدف الضربة".وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الـ"67" الأوكراني،واللواء الـ100 الأوكراني مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما نحو 200 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20".وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 260 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، بالإضافة إلى محطة رادار "أن/تي بي كيو-37".
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روسيا
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
11:49 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 11:58 GMT 01.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات تحمل صواريخ "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهدفت القوات الروسية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة البنية التحتية للمطارات التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، وتم تحقيق هدف الضربة".
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الـ"67" الأوكراني،واللواء الـ100 الأوكراني مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما نحو 200 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20".
وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 260 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، بالإضافة إلى محطة رادار "أن/تي بي كيو-37".