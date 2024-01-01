عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات تحمل صواريخ "ستورم شادو". 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:49+0000
2024-01-01T11:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_0:0:1717:965_1920x0_80_0_0_106445a4fc0b2ae96d26165b5d77eed9.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهدفت القوات الروسية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة البنية التحتية للمطارات التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، وتم تحقيق هدف الضربة".وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الـ"67" الأوكراني،واللواء الـ100 الأوكراني مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما نحو 200 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20".وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 260 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، بالإضافة إلى محطة رادار "أن/تي بي كيو-37".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/04/1b/1076366601_139:0:1426:965_1920x0_80_0_0_fce871d673a8d9e9e27e35c68c8b5753.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"

11:49 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 11:58 GMT 01.01.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورصاروخ ينطلق من سفينة "غريمياشي" الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات تحمل صواريخ "ستورم شادو".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023، استهدفت القوات الروسية بأسلحة جوية بعيدة المدى عالية الدقة البنية التحتية للمطارات التي تتمركز فيها الطائرات الحاملة لصواريخ "ستورم شادو"، وتم تحقيق هدف الضربة".
وأضاف البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، استهدفت وحدات مجموعة قوات "المركز"، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية، القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الـ"67" الأوكراني،واللواء الـ100 الأوكراني مناطق تشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو على هذا الاتجاه ما نحو 200 جندي، ودبابة، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و3 سيارات، ومدفع هاوتزر "دي-20".
وأكد البيان أنه على اتجاه دونيتسك بلغت خسائر العدو نحو 260 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و4 شاحنات صغيرة، وخلال القتال المضاد للبطاريات، تم تدمير 3 مدافع من طراز "كراب"، بالإضافة إلى محطة رادار "أن/تي بي كيو-37".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала