https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-مصنعا-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار-في-خاركوف--1084624651.html
القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف
القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:17+0000
2024-01-01T13:17+0000
2024-01-01T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الصاروخية ونيران المدفعية، مؤسسة لإنتاج الطائرات دون طيار قرب مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.وأكد البيان أنه تم استهدف 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك وكونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة.وأشار البيان إلى أن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27".وقال البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
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روسيا
القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الصاروخية ونيران المدفعية، مؤسسة لإنتاج الطائرات دون طيار قرب مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.
وأكد البيان أنه تم استهدف 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك وكونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة.
وأشار البيان إلى أن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27".
وقال البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.