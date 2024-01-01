عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-مصنعا-لإنتاج-الطائرات-دون-طيار-في-خاركوف--1084624651.html
القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف
القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T13:17+0000
2024-01-01T13:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_dec397d1efbd774591ae4127da801a24.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الصاروخية ونيران المدفعية، مؤسسة لإنتاج الطائرات دون طيار قرب مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.وأكد البيان أنه تم استهدف 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك وكونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة.وأشار البيان إلى أن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27".وقال البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تستهدف-المطارات-الأوكرانية-التي-تتمركز-فيها-طائرات-حاملة-لـستورم-شادو-1084623529.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/14/1083313146_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_65a02724b4354849691dc03d3f38b720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

القوات الروسية تستهدف مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف

13:17 GMT 01.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية استهدفت مصنعا لإنتاج الطائرات دون طيار في خاركوف.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الصاروخية ونيران المدفعية، مؤسسة لإنتاج الطائرات دون طيار قرب مدينة تشوغويف في مقاطعة خاركوف.
وأكد البيان أنه تم استهدف 4 مستودعات وقود للمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في مناطق أوديسا ودنيبروبيتروفسك وكونستانتينوفكا في مقاطعة نيكولاييف، و94 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 128 منطقة.
صاروخ ينطلق من سفينة غريمياشي الحربية متعددة الأغراض خلال التدريبات - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف المطارات الأوكرانية التي تتمركز فيها طائرات حاملة لـ"ستورم شادو"
11:49 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27".
وقال البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала