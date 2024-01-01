عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-سو-27-و46-مسيرة-أوكرانية-1084623112.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T11:30+0000
2024-01-01T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:3021:1700_1920x0_80_0_0_df44ee45bae9ad4a44668f561ab07950.jpg
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وتابع البيان: "تم اعتراض 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".وأردف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240101/راجمات-روسية-تحيد-جنودا-أوكرانيين-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-فيديو-1084619349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082890837_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8b00068e6a88fbf8c9e70381544725fa.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية

11:30 GMT 01.01.2024 (تم التحديث: 11:49 GMT 01.01.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات االروسية أسقطت مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي في منطقة فيليكوألكساندروفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك طائرة من طراز "سو -27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

وأضاف البيان: "تم تدمير 46 مسيرة أوكرانية في مناطق عدة في مقاطعتي خاركوف وخيرسون، وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين".

وتابع البيان: "تم اعتراض 16 صاروخًا من طراز "هيمارس" و6 صواريخ من طراز "أورغان".

وبحسب البيان: "في اتجاه خيرسون، ونتيجة للعمليات المنسقة لوحدات مجموعة "دنيبر"، تم تحييد أكثر من 35 عسكريًا وخمس مركبات، بالإضافة إلى مدفع ذاتي الحركة من طراز "إم-109 بالادين" أمريكي الصنع، ومدفع من طراز "إم 777" أمريكي الصنع، ومدفعي هاوتزر من طراز "ميستا-بي"، ومدفعي ذاتي الحركة من طراز "غفوزديكا".

وأردف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، بلغت خسائر العدو أكثر من 40 عسكريا ومركبة قتال مشاة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، ومركبتين".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
راجمات روسية تحيد جنودا أوكرانيين على الضفة اليمنى لنهر دنيبر... فيديو
08:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:04 GMT القبة الحديدية تتصدى صواريخ المقاومة الفلسطينية من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. صواريخ الفصائل الفلسطينية تضيء سماء تل أبيب مع بدء العام الجديد01:00 GMTВоеннослужащий с противодроновым ружьем прикрывает расчет, сбрасывающий агитационные листовки на позиции ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 08:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала