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القوات الروسية تسقط مقاتلة "سو-27" و46 مسيرة أوكرانية
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240101/بوتين-ما-حدث-في-بيلغورود-هو-هجوم-إرهابي-ضد-المدنيين-وأوكرانيا-ليست-عدوا-لنا-1084624170.html
بوتين: ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين وأوكرانيا ليست عدوا لنا
بوتين: ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين وأوكرانيا ليست عدوا لنا
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد... 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T12:35+0000
2024-01-01T12:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين، خلال لقائه مع عسكريين روس في المستشفى العسكري فيشنيفسكي "أوكرانيا نفسها ليست عدونا، لكن أولئك الذين يريدون تدمير الدولة الروسية، أولئك الذين يريدون، كما يقولون، تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، وهذا بشكل رئيسي في الغرب".وأضاف "إنهم يريدون تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء ويتحدثون ويكتبون عنها علانية، وعلى مدى عقود"، موضحا "إنهم رعوا ما يسمى بنظام كييف لفترة طويلة ويحاولون حل مشكلتهم بمساعدة الأوكرانيين، وهي مهمة محاربة روسيا".وأوضح بوتين أن "الخطاب بدأ يتغير في الغرب وهم يبحثون عن كيفية إنهاء الصراع الآن، وروسيا تريد أيضًا إنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن بشروطنا".وحول الهجوم الأوكراني على بيلغورود والذي خلف ضحايا مدنيين، قال بوتين "ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد، لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط".
https://sputnikarabic.ae/20231231/القوات-المسلحة-الروسية-تنفذ-ضربات-انتقامية-على-خاركوف-ردا-على-قصف-بيلغورود-1084596440.html
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روسيا

بوتين: ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين وأوكرانيا ليست عدوا لنا

12:35 GMT 01.01.2024
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . POOL
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تابعنا عبر
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن أوكرانيا ليست عدوا لروسيا، بل العدو هو من يريد تحقيق هزيمة استراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، ومن يريد تدمير الدولة الروسية.
وقال بوتين، خلال لقائه مع عسكريين روس في المستشفى العسكري فيشنيفسكي "أوكرانيا نفسها ليست عدونا، لكن أولئك الذين يريدون تدمير الدولة الروسية، أولئك الذين يريدون، كما يقولون، تحقيق الهزيمة الاستراتيجية لروسيا في ساحة المعركة، وهذا بشكل رئيسي في الغرب".
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تنفذ ضربات انتقامية على خاركوف ردا على قصف بيلغورود
أمس, 09:08 GMT
وأضاف "إنهم يريدون تقسيم روسيا إلى 5 أجزاء ويتحدثون ويكتبون عنها علانية، وعلى مدى عقود"، موضحا "إنهم رعوا ما يسمى بنظام كييف لفترة طويلة ويحاولون حل مشكلتهم بمساعدة الأوكرانيين، وهي مهمة محاربة روسيا".
وأوضح بوتين أن "الخطاب بدأ يتغير في الغرب وهم يبحثون عن كيفية إنهاء الصراع الآن، وروسيا تريد أيضًا إنهاء الصراع في أوكرانيا ولكن بشروطنا".
وحول الهجوم الأوكراني على بيلغورود والذي خلف ضحايا مدنيين، قال بوتين "ما حدث في بيلغورود هو هجوم إرهابي ضد المدنيين ويمكننا الرد، لكن روسيا تضرب أهدافاً عسكرية فقط".
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