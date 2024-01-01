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https://sputnikarabic.ae/20240101/حزب-الله-اللبناني-يعلن-استهداف-موقع-حدب-البستان-الإسرائيلي-1084628669.html
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع "حدب البستان" الإسرائيلي
"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع "حدب البستان" الإسرائيلي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "‏حدب البستان" الإسرائيلي. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T15:05+0000
2024-01-01T15:05+0000
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وقال الحزب، في بيان له، إن ‌"‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم، إنه هاجم خلية تابعة لـ "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية كانت تهم بإطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل.وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" قال الجيش: "في الصباح، رصد الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية من منظمة حزب الله، حاولت إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".وأضاف: "هاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ الإطلاق ودمرت الطائرات المسيرة التي استخدمتها".وزعم الجيش أن مقاتلي "حزب الله"، حاولوا إطلاق طائرات مسيرة معادية من منطقة مارون الراس القريبة من حدود إسرائيل من بيئة مدنية.وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم

"حزب الله" اللبناني يعلن استهداف موقع "حدب البستان" الإسرائيلي

15:05 GMT 01.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
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أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الاثنين، استهداف موقع "‏حدب البستان" الإسرائيلي.
وقال الحزب، في بيان له، إن ‌"‏مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا الموقع الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة وحققوا فيه إصابات مباشرة".
وكان الجيش الإسرائيلي قال في وقت سابق اليوم، إنه هاجم خلية تابعة لـ "حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية كانت تهم بإطلاق طائرات مسيرة تجاه إسرائيل.
وفي بيان نشره بحسابه على منصة "إكس" قال الجيش: "في الصباح، رصد الجيش الإسرائيلي خلية إرهابية من منظمة حزب الله، حاولت إطلاق طائرات بدون طيار باتجاه الأراضي الإسرائيلية".
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وأضاف: "هاجمت طائرة بدون طيار تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي الخلية قبل أن تتمكن من تنفيذ الإطلاق ودمرت الطائرات المسيرة التي استخدمتها".
وزعم الجيش أن مقاتلي "حزب الله"، حاولوا إطلاق طائرات مسيرة معادية من منطقة مارون الراس القريبة من حدود إسرائيل من بيئة مدنية.
وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل، توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الجانبين، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها، حتى الآن، أكثر من 21 ألف قتيل جلهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 55 ألفًا من الأشخاص المدنيين وتدمير أكثر من 60 % من أبنية قطاع غزة بشكل كلي أو جزئي.
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واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر 2023، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مناطق وبلدات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
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