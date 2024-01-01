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https://sputnikarabic.ae/20240101/حظر-الاتحاد-الأوروبي-على-استيراد-الألماس-الروسي-يدخل-حيز-التنفيذ-1084616826.html
حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ
حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ
دخل الحظر المرحلي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المباشرة وغير المباشرة وشراء ونقل الألماس الروسي حيز التنفيذ، اليوم الاثنين. 01.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-01T06:10+0000
2024-01-01T06:10+0000
روسيا
اقتصاد
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ويشمل الحظر الألماس الروسي المنشأ، أو المُصدر أو العابر لروسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالج في بلدان أخرى.كما يشمل الحظر الألماس الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، بينما سيتم فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عند معالجته في دول ثالثة تدريجيا، ابتداء من الأول من آذار/ مارس المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.ويعد الحظر جزءا من حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تم اعتمادها، في كانون الأول/ ديسمبر 2023.وتحظر الحزمة أيضًا نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.
https://sputnikarabic.ae/20231105/لأول-مرة-روسيا-تسيطر-على-ثلث-إنتاج-الماس-العالمي-1082823316.html
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روسيا, اقتصاد
روسيا, اقتصاد

حظر الاتحاد الأوروبي على استيراد الألماس الروسي يدخل حيز التنفيذ

06:10 GMT 01.01.2024
© Sputnik . Александр Кряжев / الانتقال إلى بنك الصورشركة "الروسا" لإنتاج ألماس
شركة الروسا لإنتاج ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2024
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دخل الحظر المرحلي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على الواردات المباشرة وغير المباشرة وشراء ونقل الألماس الروسي حيز التنفيذ، اليوم الاثنين.
ويشمل الحظر الألماس الروسي المنشأ، أو المُصدر أو العابر لروسيا، وكذلك الألماس الروسي المعالج في بلدان أخرى.
كما يشمل الحظر الألماس الطبيعي والاصطناعي، بالإضافة إلى المجوهرات الماسية، بينما سيتم فرض حظر غير مباشر على الاستيراد غير المباشر للألماس الروسي عند معالجته في دول ثالثة تدريجيا، ابتداء من الأول من آذار/ مارس المقبل، ومن المقرر أن يكتمل بحلول الأول من أيلول/ سبتمبر المقبل.
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5 نوفمبر 2023, 06:13 GMT
ويعد الحظر جزءا من حزمة العقوبات الـ12 التي فرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، والتي تم اعتمادها، في كانون الأول/ ديسمبر 2023.
وتحظر الحزمة أيضًا نقل المنتجات والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك بطاريات الليثيوم ومكونات الطائرات دون طيار.
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